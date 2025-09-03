НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52477
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 03.09.25 - 22:06
Вступили в силу требования акимата Костаная о сокращении количества автобусов на 14 маршрутах. И в тот же день в редакцию «НГ» стали поступать жалобы: люди опаздывают, толпятся в салоне, а автобусы иной раз и вовсе не могут вместить в себя всех желающих.
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
237
Re: 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает...
Отправлено: 03.09.25 - 22:06
#1
Еще раз, всех кто принимает такие решения и ставит подписи, законодательно обязать ездить на работу в общественном транспорте в течении 1 года. Иначе почему слуги народа, пользуясь личными авто, принимают законы, которые навлекают большие неудобства для пользователей общественного транспорта? Из высоких кабентов к простым людям относятся как к холопам.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1090
Re: 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает...
Отправлено: 03.09.25 - 23:05
#2
В утренние часы и в часы "ПИК" акимату обязать "партнеров" подавать населению длинные автобусы, в народе называемые "гармошки" и все устаканится!
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10389
Re: 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает...
Отправлено: 04.09.25 - 00:06
#3
Сделайте комерческие автобусы и социальные,пусть у человека будет выбор хочешь побыстрее и с комфортом заплати,нет денег жди социальный будешь ехать как килька в банке зато дёшево.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28553
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 04.09.25 - 00:15
#4
Цитата:
Добринцофф:
Сделайте комерческие автобусы и социальные,пусть у человека будет выбор хочешь побыстрее и с комфортом заплати,нет денег жди социальный будешь ехать как килька в банке зато дёшево.

Так есть же, такси это коммерческий транспорт, автобусы - социальный. Вы же не делите социальный хлеб на "супер социальный" и "просто социальный."
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10389
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 04.09.25 - 01:06
#5
Цитата:
maxsaf:
Так есть же, такси это коммерческий транспорт, автобусы - социальный.

Нет,такси-это не то,допустим на такси из ЗТБ в центр города примерно 1500тнг,а на коммерческом автобусе пускай будет 300-350,на социальном 100тнг,но социальный ходит раз в час,а коммерческий постоянно,причём коммерческий-это не огромный автобус-гармошка, а небольшой бус 15-18 мест.
Тем самым можно убить два зайца,выбор у человека есть,хочешь быстро и с комфортом заплати больше,хочешь сэкономить выходи на остановку в назначенное время и езжай за 100тнг
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28553
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 04.09.25 - 01:40
#6
Цитата:
Добринцофф:
Тем самым можно убить два зайца

Вы в итоге получите бунт под окнами акимата ))
