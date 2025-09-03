Отправлено: - 00:15

Добринцофф:

Сделайте комерческие автобусы и социальные,пусть у человека будет выбор хочешь побыстрее и с комфортом заплати,нет денег жди социальный будешь ехать как килька в банке зато дёшево.

Цитата:Так есть же, такси это коммерческий транспорт, автобусы - социальный. Вы же не делите социальный хлеб на "супер социальный" и "просто социальный."