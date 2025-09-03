НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ МВД собирается чистить свои ряды от «предателей» после задержаний в Жамбылской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52477
МВД собирается чистить свои ряды от «предателей» после задержаний в Жамбылской области
Отправлено: 03.09.25 - 20:30
Министр МВД не согласился, что задержания в Жамбылской области носили массовый характер. «При этом я не хочу даже на статистику опираться. Тем не менее по сравнению с прошлым годом, допустим, у нас снижение», - добавил Саденов.
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
258
Re: МВД собирается чистить свои ряды от «предателей» после...
Отправлено: 03.09.25 - 20:30
#1
Я думаю там 70 процентов должны получить желтую карточку! причём навсегда! и до 7 колена!Вот тогда те что останутся порядок и наведут, а пока только бардак, и позор государству. В Германии в полицию людей отбирают так, что до 7 колена просеивают, упаси Бог хоть один в роду накосячил, или хотябы бул причастен, всё,гуляй дальше, а те что будучи служивыми накосячат, то вообще перекроет дорогу на госслужбу остальным поколениям. На немецких машинах любите ездеть? Вот значит и учитесь! не нравится ? тогда только иго го :-P
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1090
Re: МВД собирается чистить свои ряды от «предателей» после...
Отправлено: 03.09.25 - 23:13
#2
Подбор кадров в органы внутренних дел видимо на низком уровне, если судить по фактам зарегистрированных преступлений совершенных блюстителями порядка! Кадры перед тем как принимать на госслужбу нужно проверять более тщательно, особенно проверять тех, у кого родственники работают в органах ОВД, в госструктурах, в том числе депутаты всех уровней, поскольку есть те, у кого нос в "пушку", если почти каждый 5-тый житель совершает правонарушения, судя по статистике, а статистика вещь верная и упрямая!
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2123
Re: МВД собирается чистить свои ряды от «предателей» после...
Отправлено: 04.09.25 - 00:13
#3
.....сколько чистили,чистят и будут чистить не верю,менталитет у народа таков работать не хотим как бы где хапануть на халяву,кого напречь или стыбзить вот это по нашему...
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28553
МВД собирается чистить свои ряды от «предателей» после задержаний в Жамбылской области
Отправлено: 04.09.25 - 00:16
#4
Цитата:
родом из Шанхая2022:
менталитет у народа таков работать не хотим как бы где хапануть на халяву,кого напречь или стыбзить вот это по нашему...

Это надо в рамку и на стену :lol:
