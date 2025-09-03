Отправлено: - 22:06

Вступили в силу требования акимата Костаная о сокращении количества автобусов на 14 маршрутах. И в тот же день в редакцию «НГ» стали поступать жалобы: люди опаздывают, толпятся в салоне, а автобусы иной раз и вовсе не могут вместить в себя всех желающих.