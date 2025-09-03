Отправлено: - 20:30

Я думаю там 70 процентов должны получить желтую карточку! причём навсегда! и до 7 колена!Вот тогда те что останутся порядок и наведут, а пока только бардак, и позор государству. В Германии в полицию людей отбирают так, что до 7 колена просеивают, упаси Бог хоть один в роду накосячил, или хотябы бул причастен, всё,гуляй дальше, а те что будучи служивыми накосячат, то вообще перекроет дорогу на госслужбу остальным поколениям. На немецких машинах любите ездеть? Вот значит и учитесь! не нравится ? тогда только иго го