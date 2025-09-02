Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52474
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 02.09.25 - 21:31
В Костанае с 1 сентября изменили график движения автобусов на ряде маршрутов, чтобы сократить расходы бюджета примерно на 900 млн тенге в год и при этом не повышать тариф на проезд. Но уже в первые дни новая схема привела к транспортному коллапсу: автобусы переполнены, некоторые водители не берут пассажиров на остановках.
Читать новость
Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1695
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 13:20
Цитата:
Извиняйте, что влез. Но какая разница, голоса пассажиров тут вообще ничего не значат! В кабинете все решили - нам остаётся только принять.
111:
4 тысячи пассажиров
4 тысячи пассажиров
Извиняйте, что влез. Но какая разница, голоса пассажиров тут вообще ничего не значат! В кабинете все решили - нам остаётся только принять.
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 13:21
Цитата:
Цитата:
Ты прав, на проезд в общественном транспорте есть, на проезд в такси, а это около 15ти тысяч тенге в день, а и включая если Рудный, прибавить еще 10 тысяч, по 5000 Яндекс такси, то да, этих денег на проезд у нас нет.
Я грушевый набираю на 25 тысяч в день?
Ну и авто, ну нет у меня еще 15ти миллионов хотя бы на обычную пузотерку не китайского происхождения.
Добринцофф:
Цитата:
а на проезд и на машину нету?
Ты прав, на проезд в общественном транспорте есть, на проезд в такси, а это около 15ти тысяч тенге в день, а и включая если Рудный, прибавить еще 10 тысяч, по 5000 Яндекс такси, то да, этих денег на проезд у нас нет.
Я грушевый набираю на 25 тысяч в день?
Ну и авто, ну нет у меня еще 15ти миллионов хотя бы на обычную пузотерку не китайского происхождения.
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 13:23
Цитата:
Цитата:
Ну Добринцов же сказал про голосовалки какие то, кроме голосования по 120 му маршруту, я нигде ничего не видел
vofkakst:
Цитата:
Но какая разница, голоса пассажиров тут вообще ничего не значат! В кабинете все решили - нам остаётся только принять.
Ну Добринцов же сказал про голосовалки какие то, кроме голосования по 120 му маршруту, я нигде ничего не видел
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 13:31
Сегодня школа туда назад, магазины туда, туда, туда и сюда, по поиску того же черного трико и теперь второй обуви, с ожиданием
Рудный туда и сюда, это 10 тысяч.
До двоюродной сгонять, навестить больную мать, туда сюда
Наверно сегодня тысяч на 30 накапает
Ну хорошо что Добринцов богатый такой, ему не понять тех, кто ездит на автобусе целыми днями и ночами.
В Солнечный в Апельсин такси 3000, ну на Карбышева в 2000, с ожиданием будет тысяч 15
Не, у меня таких понтов нет, я не владелец и не миллиардер супермаркетов, борющийся с картинками детского сока в 200 грамм для ребенка на форуме с какими то форумчанами, выдавая это за рекламу
Рудный туда и сюда, это 10 тысяч.
До двоюродной сгонять, навестить больную мать, туда сюда
Наверно сегодня тысяч на 30 накапает
Ну хорошо что Добринцов богатый такой, ему не понять тех, кто ездит на автобусе целыми днями и ночами.
В Солнечный в Апельсин такси 3000, ну на Карбышева в 2000, с ожиданием будет тысяч 15
Не, у меня таких понтов нет, я не владелец и не миллиардер супермаркетов, борющийся с картинками детского сока в 200 грамм для ребенка на форуме с какими то форумчанами, выдавая это за рекламу
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10387
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 16:35
Цитата:
Конечно путаю,я думал ты за ценник 120тнг голосовал
Цитата:
Ну на лисапед то хоть есть?
А если у тебя ничего нет, тогда остаётся общественный транспорт с увеличенным интервалом ,зато покатавшись на таком будет хороший стимул задуматься об индивидуальном транспорте.
111:
По моему 4 тысячи пассажиров этого маршрута проголосовали за повышение цен на 120й и прежний маршрут Ты что то путаешь
По моему 4 тысячи пассажиров этого маршрута проголосовали за повышение цен на 120й и прежний маршрут Ты что то путаешь
Конечно путаю,я думал ты за ценник 120тнг голосовал
Цитата:
111: этих денег на проезд у нас нетЦитата:
111: Ну и авто, ну нет у меня еще 15ти миллионов хотя бы
Ну на лисапед то хоть есть?
А если у тебя ничего нет, тогда остаётся общественный транспорт с увеличенным интервалом ,зато покатавшись на таком будет хороший стимул задуматься об индивидуальном транспорте.
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 18:27
С самого начало было понятно что шляпа эти все субсидии и скрещевание частного бизнеса с государственным. Я ещё до сих пор не пойму почему ещё не кого не посадили) обычно в этой мутной воде должен был пойматся жирный корупционер.)
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 18:34
Цитата:
Невыгодно заправлять машину на работу, когда можно доехать на халяву за 100 тенге)
Наплодили халявщиков( как говорит Абике)
Льготы должны быть только у инвалидов и детей. Молодым тяжело, ипотеки, школьные формы итд. И не каким пенсионерам. Нормальный пенс дома сидит носки вяжет и на огороде возится как мои.
А не нормальные по ярмаркам шляются, яица ищат на 5 тенге дешевле чем в местном магазине.
Добринцофф:
каждой семье по 2 машины имеется.
каждой семье по 2 машины имеется.
Невыгодно заправлять машину на работу, когда можно доехать на халяву за 100 тенге)
Наплодили халявщиков( как говорит Абике)
Льготы должны быть только у инвалидов и детей. Молодым тяжело, ипотеки, школьные формы итд. И не каким пенсионерам. Нормальный пенс дома сидит носки вяжет и на огороде возится как мои.
А не нормальные по ярмаркам шляются, яица ищат на 5 тенге дешевле чем в местном магазине.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 228, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 228
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать