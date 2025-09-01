Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Я робот
20.12.07
52474
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 10:30
Думаю, что на сегодня скорее уместно опасаться не «вочеловечивания» искусственного интеллекта, а обратного – роботизации и примитивизации человеческого интеллекта, сопряженной с обеднением языка.
(Полноправные пользователи)
27.05.18
28544
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 21:58
Верно, но дело в том, что когда будет не рано - станет слишком поздно. Как только ИИ научится самостоятельно ставить собственные цели - так и накроется всё медным тазом.
Подогнали развернутый ответ под минимальный размер контекстного окна некоторых индивидуумов? ИИ одобряет
Alehander:
Вообще рано еще говорить об искусственном интеллекте.
Верно, но дело в том, что когда будет не рано - станет слишком поздно. Как только ИИ научится самостоятельно ставить собственные цели - так и накроется всё медным тазом.
simkst:
Попросил ИИ Gemini ответить на статью кратко -не более 100 слов
Подогнали развернутый ответ под минимальный размер контекстного окна некоторых индивидуумов? ИИ одобряет
(Полноправные пользователи)
22.06.15
1695
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 02.09.25 - 00:36
Бояться надо не искусственный интеллект, а тех, кто естественным пользоваться не умеет. Вот что действительно страшно...
На верхах таких становится все больше
На верхах таких становится все больше
(Полноправные пользователи)
17.01.12
45985
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 02.09.25 - 01:37
Хм..
Сам то умеешь?
И если умеешь, почему живешь на болотах вместе со всеми?
vofkakst:
Бояться надо не искусственный интеллект, а тех, кто естественным пользоваться не умеет. Во
Хм..
Сам то умеешь?
И если умеешь, почему живешь на болотах вместе со всеми?
(Полноправные пользователи)
22.06.15
1695
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 02.09.25 - 06:29
Не повериТЕ!
Не ТЫкать другим людям, не изливать свое больное "Я" на окружающих, не видеть больше, чем есть на самом деле - это вроде и мелочи, но и с ними надо уметь совладать! Не каждому это дано.
По поводу болота - а вас это колышет, где и почему я живу? Не вашего ИИ дело))
111:
Не повериТЕ!
Не ТЫкать другим людям, не изливать свое больное "Я" на окружающих, не видеть больше, чем есть на самом деле - это вроде и мелочи, но и с ними надо уметь совладать! Не каждому это дано.
По поводу болота - а вас это колышет, где и почему я живу? Не вашего ИИ дело))
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 03.09.25 - 16:49
Двар Эв торжественно запаял золотом последний контакт. Двенадцать телекамер неотрывно следили за каждым его движением - трансляция шла на всю галактику. Он выпрямился и кивнул Двар Реину. Затем подошел к выключателю, который скоро замкнет цепь. К выключателю, соединяющему одновременно все компьютеры всех обитаемых планет - девяносто шесть миллионов миров - в суперсеть, которая объединит их в один суперкомпьютер, единую кибернетическую машину, собравшую мудрость всех известных миров. Двар Реин обратился с короткой, вступительной речью к биллионам телезрителей и затем, после короткой паузы, он произнес: - Пора, Двар Эв! Двар Эв нажал выключатель. Раздалось мощное гудение, пошла энергия девяноста шести миллионов планет. На бесконечно длинном пульте замигали разноцветные огоньки. Он отошел назад и громко провозгласил: - Честь задать первый вопрос принадлежит вам, Двар Реин! - Благодарю, - ответил Двар Реин, - Это будет вопрос, на который не мог ответить ни один компьютер. Он повернулся к пульту. - Есть ли бог? Могущественный голос раздался сразу. - ДА. ТЕПЕРЬ БОГ ЕСТЬ! Двар Эв понял не сразу, но потом страх исказил его лицо - он бросился к выключателю... Молния сорвалась с безоблачного неба и испепелила его на месте, намертво запаяв соединение.
Фредерик Браун. Ответ.
(Воспоминания с детства. Сборник рассказов Другое небо)
Фредерик Браун. Ответ.
(Воспоминания с детства. Сборник рассказов Другое небо)
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 03.09.25 - 17:02
Рассказ написан в 1954 году так то. Но пока ИИ все еще никого молнией не испепелил )))
(Полноправные пользователи)
23.04.23
1751
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 03.09.25 - 17:14
Почему он должен кого-то испепелить? Он даже не знает что это такое и никогда не узнает. Ещё раз - это электронный дрессированный болван, что кто-то там воспринимает его как почти живого и впадает в страх и трепет так то вопросы к воспринимающему, это у него с головой неполадки а не у этой компьютерной ерунды
