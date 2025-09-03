Отправлено: - 16:34

Если человек постоянно нарушает правила, ему можно блокировать доступ к аренде самокатов"

Цитата:Штрафовать надо!! Тогда и нарушать не будут!По существу - ни разу не видел, чтобы полиция тормозила самокатчиков. Ездят по двое (а то и по трое, видел как то) , на корточках едут, через дорогу не спешиваясь пролетают, в наушниках ездят, стримы на ходу ведут - а полицмейстерам они не интересны - чего взять с малолетних ездюков?Пока полиция не будет применять меры к самокатчикам - такие возгласы от высокопосаженных силовиков - просто вброс.Найти нарушителя, думаю, труда не составит - оплата же вроде картой/qr, значит ИИН владельца уже есть .Бросил самокат на тротуаре - штраф в тот же каспи/Халык; запалился с пассажиром - штраф туда же. Иначе нельзя. Дикари одни на самокатах.