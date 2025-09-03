НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Вся проблема в наших головах": генерал полиции против запрета электросамокатов
 
 
"Вся проблема в наших головах": генерал полиции против запрета электросамокатов
03.09.25 - 16:34
"Большинство самокатов сдаётся в аренду, и люди получают от этого прибыль. Но эта прибыль должна учитываться, с тем чтобы не нарушать интересы остальных граждан. Должен быть контроль, специальные места, правовые и организационные методы", — добавил Кожаев.
Re: "Вся проблема в наших головах": генерал полиции против...
03.09.25 - 16:34
Цитата:
Если человек постоянно нарушает правила, ему можно блокировать доступ к аренде самокатов"

Штрафовать надо!! Тогда и нарушать не будут!


По существу - ни разу не видел, чтобы полиция тормозила самокатчиков. Ездят по двое (а то и по трое, видел как то) , на корточках едут, через дорогу не спешиваясь пролетают, в наушниках ездят, стримы на ходу ведут - а полицмейстерам они не интересны - чего взять с малолетних ездюков?

Пока полиция не будет применять меры к самокатчикам - такие возгласы от высокопосаженных силовиков - просто вброс.


Найти нарушителя, думаю, труда не составит - оплата же вроде картой/qr, значит ИИН владельца уже есть .
Бросил самокат на тротуаре - штраф в тот же каспи/Халык; запалился с пассажиром - штраф туда же. Иначе нельзя. Дикари одни на самокатах.
