ДТП с пассажирским автобусом № 120 на трассе Костанай – Рудный: пострадали три человека
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52474
ДТП с пассажирским автобусом № 120 на трассе Костанай – Рудный: пострадали три человека
03.09.25 - 11:51
Оба транспортных средства выехали в сторону Рудного, сообщают в пресс-службе департамента полиции области. Авария произошла в результате маневра - разворота. В результате травмы получили водитель автобуса и двое пассажиров.
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45985
Re: ДТП с пассажирским автобусом № 120 на трассе Костанай –...
03.09.25 - 11:51
#1
Еще и переполненный наверно , по распоряжению акима
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1085
Re: ДТП с пассажирским автобусом № 120 на трассе Костанай –...
03.09.25 - 13:28
#2
Автобусник видимо ехал быстро и поэтому не пропустил грузовик, который разворачивался! Потерпевшим нужны теперь юристы!
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7701
Re: ДТП с пассажирским автобусом № 120 на трассе Костанай –...
03.09.25 - 14:56
#3
С каких пор, кто едет по прямой должен пропускать разворачивающих,
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1695
Re: ДТП с пассажирским автобусом № 120 на трассе Костанай –...
03.09.25 - 15:11
#4
Пытаюсь в голове траекторию Ивеко нарисовать
Не получается. С правого ряда на полном ходу что ли в разворот пошел?
