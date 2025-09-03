НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Спор о "Сергеке" - С компанией, которая обеспечивает фиксацию нарушений на дорогах Костаная, государство расторгает договор
 
 
N
§ NG.kz
Спор о "Сергеке" - С компанией, которая обеспечивает фиксацию нарушений на дорогах Костаная, государство расторгает договор
Отправлено: 03.09.25 - 15:02
Так завершился этап судебных разбирательств между областным управлением информатизации и ТОО «Коркем Телеком», реализующим в городе проект «Сергек». Сегодня, 3 сентября, коллегия облсуда признала правомерным расторжение между ними договора ГЧП.
§ рихард
Re: Спор о "Сергеке" - С компанией, которая...
Отправлено: 03.09.25 - 15:02
вот так вот. В Рудном скандал с колесом обозрения, у нас с камерами. Наверное придется демонтировать , а что делать? будут применять меры
