Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
 
 
N
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52472
Отправлено: 02.09.25 - 21:31
В Костанае с 1 сентября изменили график движения автобусов на ряде маршрутов, чтобы сократить расходы бюджета примерно на 900 млн тенге в год и при этом не повышать тариф на проезд. Но уже в первые дни новая схема привела к транспортному коллапсу: автобусы переполнены, некоторые водители не берут пассажиров на остановках.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1693
Отправлено: 03.09.25 - 13:20
Цитата:
111:
4 тысячи пассажиров

Извиняйте, что влез. Но какая разница, голоса пассажиров тут вообще ничего не значат! В кабинете все решили - нам остаётся только принять.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45985
Отправлено: 03.09.25 - 13:21
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
а на проезд и на машину нету?

Ты прав, на проезд в общественном транспорте есть, на проезд в такси, а это около 15ти тысяч тенге в день, а и включая если Рудный, прибавить еще 10 тысяч, по 5000 Яндекс такси, то да, этих денег на проезд у нас нет.
Я грушевый набираю на 25 тысяч в день?
Ну и авто, ну нет у меня еще 15ти миллионов хотя бы на обычную пузотерку не китайского происхождения.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45985
Отправлено: 03.09.25 - 13:23
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
Но какая разница, голоса пассажиров тут вообще ничего не значат! В кабинете все решили - нам остаётся только принять.

Ну Добринцов же сказал про голосовалки какие то, кроме голосования по 120 му маршруту, я нигде ничего не видел
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45985
Отправлено: 03.09.25 - 13:31
Сегодня школа туда назад, магазины туда, туда, туда и сюда, по поиску того же черного трико и теперь второй обуви, с ожиданием
Рудный туда и сюда, это 10 тысяч.
До двоюродной сгонять, навестить больную мать, туда сюда
Наверно сегодня тысяч на 30 накапает
Ну хорошо что Добринцов богатый такой, ему не понять тех, кто ездит на автобусе целыми днями и ночами.
В Солнечный в Апельсин такси 3000, ну на Карбышева в 2000, с ожиданием будет тысяч 15
Не, у меня таких понтов нет, я не владелец и не миллиардер супермаркетов, борющийся с картинками детского сока в 200 грамм для ребенка на форуме с какими то форумчанами, выдавая это за рекламу
