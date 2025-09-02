Отправлено: - 13:23

vofkakst:



Но какая разница, голоса пассажиров тут вообще ничего не значат! В кабинете все решили - нам остаётся только принять.

Цитата:Цитата:Ну Добринцов же сказал про голосовалки какие то, кроме голосования по 120 му маршруту, я нигде ничего не видел