Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 02.09.25 - 21:31
В Костанае с 1 сентября изменили график движения автобусов на ряде маршрутов, чтобы сократить расходы бюджета примерно на 900 млн тенге в год и при этом не повышать тариф на проезд. Но уже в первые дни новая схема привела к транспортному коллапсу: автобусы переполнены, некоторые водители не берут пассажиров на остановках. Читать новость
Легендарные у нас власти. Автобусы регулируют те, кто на них никогда не ездит; требования к качеству социального хлеба выставляют те, кто его никогда жрать не станет, увеличение пособий на 500 тг в год утверждают те, кому зарплата в разы увеличивается. Требования закупать казахстанские товары печатаются на компьютерах китайской сборки. Парадокс. В гонке за экономией, мы гордо перекладываем тротуарную плитку с места на место, вместо жуть как отвлекающих табло обменных пунктов ставим трех-четырехметровые экраны.
Надеюсь когда нибудь аким без свиты и журналистов выйдет на остановку "центральный рынок" и попытается уехать на кжби. Постоит полчаса в стеклянной остановке, поерзает. Пока будет крузак служебный простаивать - бюджетные деньги будут экономиться.
Не понимаю как так можно, ездить на служебном авто с комфортом, и при этом увеличивать интервал движения автобусов, тем самым создавая неудобства людям. Хочется экономить бюджет надо начинать с себя,отказаться от служебного авто, а не за счёт других
Да, покатались вчера в поликлинику с ребенком на тройке и это было около трех дня, как скотина , которую перевозят на убой в скотомашине.. Именно так относятся наши чиновники к своему народишку.. Хорошо водятел автобуса трамбовал резкими перепадами скорости и тормозов, помню раньше так на 28м по моему на дизельном нас так трамбовали в советское время, а то бы много людей не влезло бы.. Ладно там коммуняки ненавидели народ, а тут наша Аманат, наш Аким, наши депутаты, стыд и позор!
рихард: теперь аким может отчитаться президенту. Бюджет экономит.
Правильно делает,мне например вообще непонятно почему за мои налоги субсидируются поездки отдельных граждан на автобусе,почему когда я продаю социальные товары с минимальной наценкой мне никто это не субсидирует?
Потому что надо нагнуть бизнес. О каком процветании можно говорить, если все начинания облагаются такой данью, что проще ничего не затевать? Везде ищут, где б содрать. Сами для развития бизнеса не делают ни-чер-та. Одни налоги, сборы и ограничения.
Ты тут что то путаешь, когда за 120 голосовал, хотел чтоб подняли лучше цену и оставили маршрут от Гиппократа в покое То же самое и по городу, пусть 200, но чтоб никто не тыкал и пусть себе на твои налоги меняют брусчатки и высаживают цветочки и поливают хоть каждую минуту круглый год
