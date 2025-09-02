НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52472
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 02.09.25 - 21:31
В Костанае с 1 сентября изменили график движения автобусов на ряде маршрутов, чтобы сократить расходы бюджета примерно на 900 млн тенге в год и при этом не повышать тариф на проезд. Но уже в первые дни новая схема привела к транспортному коллапсу: автобусы переполнены, некоторые водители не берут пассажиров на остановках.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1693
Re: Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в...
Отправлено: 02.09.25 - 21:31
Легендарные у нас власти.
Автобусы регулируют те, кто на них никогда не ездит; требования к качеству социального хлеба выставляют те, кто его никогда жрать не станет, увеличение пособий на 500 тг в год утверждают те, кому зарплата в разы увеличивается. Требования закупать казахстанские товары печатаются на компьютерах китайской сборки. Парадокс. В гонке за экономией, мы гордо перекладываем тротуарную плитку с места на место, вместо жуть как отвлекающих табло обменных пунктов ставим трех-четырехметровые экраны.

Надеюсь когда нибудь аким без свиты и журналистов выйдет на остановку "центральный рынок" и попытается уехать на кжби. Постоит полчаса в стеклянной остановке, поерзает. Пока будет крузак служебный простаивать - бюджетные деньги будут экономиться.
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
811
Re: Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в...
Отправлено: 02.09.25 - 21:49
нет не леегндарные, а без совести и чести.
7
71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
183
Re: Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в...
Отправлено: 02.09.25 - 23:24
Не понимаю как так можно, ездить на служебном авто с комфортом, и при этом увеличивать интервал движения автобусов, тем самым создавая неудобства людям. Хочется экономить бюджет надо начинать с себя,отказаться от служебного авто, а не за счёт других
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
811
Re: Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в...
Отправлено: 03.09.25 - 08:42
теперь аким может отчитаться президенту. Бюджет экономит. Неважно, что на людях это отражается, но экономит, а в городские перестройки, которые приносят доход отдельным лицам вбухивают миллионы.
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3836
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 08:48
Цитата:
рихард:
аким может отчитаться президенту. Бюджет экономит. Неважно,

Пусть уже скорее отчитается и получит плюшку в виде назначения куда-нибудь в Астану. Кастанайцы, наконец, вздохнут спокойно.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45985
Re: Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в...
Отправлено: 03.09.25 - 09:03
Да, покатались вчера в поликлинику с ребенком на тройке и это было около трех дня, как скотина , которую перевозят на убой в скотомашине..
Именно так относятся наши чиновники к своему народишку..
Хорошо водятел автобуса трамбовал резкими перепадами скорости и тормозов, помню раньше так на 28м по моему на дизельном нас так трамбовали в советское время, а то бы много людей не влезло бы..
Ладно там коммуняки ненавидели народ, а тут наша Аманат, наш Аким, наши депутаты, стыд и позор!
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10386
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 09:57
Вот вам наглядный пример что бывает когда госоорганы вмешиваются в бизнес,хотите подешевле, пожалуйста ,будете ждать по полчаса автобус,а потом ехать Цитата:
как скотина , которую перевозят на убой в скотомашине..
Источник:

Не устравивает выбор всегда есть ,берите такси,идите пешком,да сейчас почти в каждой семье по 2 машины имеется.
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10386
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 10:00
Цитата:
рихард:
теперь аким может отчитаться президенту. Бюджет экономит.

Правильно делает,мне например вообще непонятно почему за мои налоги субсидируются поездки отдельных граждан на автобусе,почему когда я продаю социальные товары с минимальной наценкой мне никто это не субсидирует?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1693
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 10:28
Цитата:
Добринцофф:
почему

Потому что надо нагнуть бизнес. О каком процветании можно говорить, если все начинания облагаются такой данью, что проще ничего не затевать? Везде ищут, где б содрать. Сами для развития бизнеса не делают ни-чер-та. Одни налоги, сборы и ограничения.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45985
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 11:53
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
да сейчас почти в каждой семье по 2 машины имеется.

Не ври, у нас одна и мы старшему отдали, на вторую нет денег
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45985
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 11:56
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
хотите подешевле,

Ты тут что то путаешь, когда за 120 голосовал, хотел чтоб подняли лучше цену и оставили маршрут от Гиппократа в покое
То же самое и по городу, пусть 200, но чтоб никто не тыкал и пусть себе на твои налоги меняют брусчатки и высаживают цветочки и поливают хоть каждую минуту круглый год
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10386
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 12:27
Цитата:
111:
Не ври, у нас одна и мы старшему отдали, на вторую нет денег

На грушевый же есть у тебя, а на проезд и на машину нету?
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10386
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 12:30
Цитата:
111:
Ты тут что то путаешь, когда за 120 голосовал, хотел чтоб подняли лучше цену и оставили маршрут от Гиппократа в покое То же самое и по городу, пусть 200,

Ну ты может быть и голосовал, основная масса кричали нам подешевле надо вот и получается теперь подешевле
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45985
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 03.09.25 - 13:18
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Ну ты может быть и голосовал, основная масса кричали нам подешевле надо вот и получается теперь подешевле

По моему 4 тысячи пассажиров этого маршрута проголосовали за повышение цен на 120й и прежний маршрут
Ты что то путаешь
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщ

