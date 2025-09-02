НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52470
Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в Костанае. Смотрите новые графики
Отправлено: 02.09.25 - 21:31
В Костанае с 1 сентября изменили график движения автобусов на ряде маршрутов, чтобы сократить расходы бюджета примерно на 900 млн тенге в год и при этом не повышать тариф на проезд. Но уже в первые дни новая схема привела к транспортному коллапсу: автобусы переполнены, некоторые водители не берут пассажиров на остановках.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1690
Re: Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в...
Отправлено: 02.09.25 - 21:31
#1
Легендарные у нас власти.
Автобусы регулируют те, кто на них никогда не ездит; требования к качеству социального хлеба выставляют те, кто его никогда жрать не станет, увеличение пособий на 500 тг в год утверждают те, кому зарплата в разы увеличивается. Требования закупать казахстанские товары печатаются на компьютерах китайской сборки. Парадокс. В гонке за экономией, мы гордо перекладываем тротуарную плитку с места на место, вместо жуть как отвлекающих табло обменных пунктов ставим трех-четырехметровые экраны.

Надеюсь когда нибудь аким без свиты и журналистов выйдет на остановку "центральный рынок" и попытается уехать на кжби. Постоит полчаса в стеклянной остановке, поерзает. Пока будет крузак служебный простаивать - бюджетные деньги будут экономиться.
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
810
Re: Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в...
Отправлено: 02.09.25 - 21:49
#2
нет не леегндарные, а без совести и чести.
7
71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
183
Re: Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в...
Отправлено: 02.09.25 - 23:24
#3
Не понимаю как так можно, ездить на служебном авто с комфортом, и при этом увеличивать интервал движения автобусов, тем самым создавая неудобства людям. Хочется экономить бюджет надо начинать с себя,отказаться от служебного авто, а не за счёт других
