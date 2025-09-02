НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Ни в коем случае". Председатель Нацбанка о курсе 1000 тенге за доллар
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52470
"Ни в коем случае". Председатель Нацбанка о курсе 1000 тенге за доллар
Отправлено: 02.09.25 - 22:24
Отправлено: 02.09.25 - 22:24
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопрос журналистов о курсе тенге и ожиданиях девальвации. По его словам, курс формируется исключительно на рыночных принципах. Спросили об этом и главу Нацбанка.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45976
Re: "Ни в коем случае". Председатель Нацбанка о курсе 1000 тенге...
Отправлено: 02.09.25 - 22:24
#1
Отправлено: 02.09.25 - 22:24
#1
Именно тот случай, когда девушка во внезапной любви жигита к ней во время соития, говорит ДА..
То есть вывод очевиден, подготавливаются к этому и пока ничего на крен не знают, приговаривая нет и нет..
Z
* ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
257
Re: "Ни в коем случае". Председатель Нацбанка о курсе 1000 тенге...
Отправлено: 03.09.25 - 00:50
#2
Отправлено: 03.09.25 - 00:50
#2
ну пора конечно уже и привыкнуть, раз на верху сказали нет! это означает полное ДА! ЭТО МЫ ТАК ШИФРУЕМСЯ ОТ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ! ИГРА ТАКАЯ... :-P :-P :-P
