"Год не могут придумать, как повысить стоимость пайка" - депутат раскритиковала правительство
 
 
“Год не могут придумать, как повысить стоимость пайка“ - депутат раскритиковала правительство
Отправлено: 02.09.25 - 21:58
"Действительно паёк - 2 120 тенге. И это не всё на питание идёт. Из этого выплачиваются коммунальные услуги. Получается, на питание солдат - молодых здоровых ребят, которые целыми днями что-то делают, физическим трудом занимаются, - остаётся очень мало", - заявила Айгуль Куспан.
§ рихард
Re: "Год не могут придумать, как повысить стоимость пайка" -...
Отправлено: 02.09.25 - 21:58
служил на китайской границе, еще в советское время. Пограничники снабжались получше остальных родов войск. Но вот сметану и творог я за всю службу ни разу не видел. Фруктов кстати тоже. Хотя отряд располагался в южном регионе. А тут расписывают меню как в ресторане.
§ рихард
Re: "Год не могут придумать, как повысить стоимость пайка" -...
Отправлено: 02.09.25 - 22:02
я не против, чтобы солдаты питались полноценно. Непонятно, что там в верхах тормозит по этим вопросам. Не хотят кормить свою армию- будут кормить чужую. Так раньше говорили. И это не раз в истории подтверждалось на практике.
