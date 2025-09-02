Re: Интервал движения автобусов на 14 маршрутах увеличили в...

Отправлено: - 21:31

Легендарные у нас власти.

Автобусы регулируют те, кто на них никогда не ездит; требования к качеству социального хлеба выставляют те, кто его никогда жрать не станет, увеличение пособий на 500 тг в год утверждают те, кому зарплата в разы увеличивается. Требования закупать казахстанские товары печатаются на компьютерах китайской сборки. Парадокс. В гонке за экономией, мы гордо перекладываем тротуарную плитку с места на место, вместо жуть как отвлекающих табло обменных пунктов ставим трех-четырехметровые экраны.



Надеюсь когда нибудь аким без свиты и журналистов выйдет на остановку "центральный рынок" и попытается уехать на кжби. Постоит полчаса в стеклянной остановке, поерзает. Пока будет крузак служебный простаивать - бюджетные деньги будут экономиться.