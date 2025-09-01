Да всем странам важнее свои выгоды, не только Китаю. Америка в Украине делает геополитику, получила все ресурсы, которые захотела. Европейские страны на пороге миграционного кризиса, уровень жизни падает, ультраправые партии по одной приходят к власти. Им уже не до Украины, хотя по телеку всё ещё надувают щеки
"Геройская логика" - из-за три девять земель, ага Европа скоро наверное точно окончательно загнётся. Выше отметил у коалиции экономики, технологии в разы мощнее, а у "ура патриотов" телевизоры конечно хорошо работают, там и ютуб не нужен, сказки про «вставание с колен» и гордость за разрушенные украинские дома, великолепно. Как говорит Саба: Занавес!
Очень интересно - конечно!
Поэтому евро наверное стоит крепко и укрепляется, зарплаты там в разы выше, а представители глубинного народа мечтают сбежать именно туда. Видимо, очень любят "страдать". Да уж, в Европе так ужасно, вместе с тем, люди бегут туда миллионами со всего не особо цивилизованного мира, а в "процветающую матушку Россию", как тут на форуме говорят сказочники, почему-то только мигранты на стройки, хлебопекарные и булочные едут работать. Парадокс!
Выше отметил, что Китаю важнее свои выгоды, будет далее скупать по низким ценам ресурсы в виде сырья, Индия аналогично. Четыре миллиарда человек проживающие в Китае и Индии нужно кормить, одевать и обувать, им же гигантский кризис как в Европе не нужен, как вы описываете
Отмечают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал к скорейшему завершению войны в Украине. «Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира», — сказал Моди (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что регулярно обменивается с Путиным мнениями по поводу мирного урегулирования.
Перед поездкой на саммит ШОС, который проходит в китайском городе Тяньцзин, Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, премьер Индии согласился «подать соответствующий сигнал» России и другим странам ШОС в ходе саммита.
ЕС готовит планы по возможному развертыванию войск в Украине, Евросоюз разрабатывает детальные сценарии по размещению военных сил в Украине после завершения войны, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, решения будут приниматься каждой страной отдельно, но гарантии безопасности будут полностью подкреплены обязательствами США. Фон дер Ляйен отметила, что речь может идти о десятках тысяч военнослужащих под европейским командованием, с поддержкой США в части разведки, управления и наблюдения.
maxsaf: Ильяс Рамазанов не полностью озвучил предложения Токаева. Пропустил один важный момент - сепаратизм. Неужели настолько всё плохо? Пятая колонна замаячила на горизонте?
Почему только про сепаратизм, вы как всегда не вникаете в суть, также всегда говорят кроме сепаратизма о борьбе с терроризмом и экстремизмом, на каждом саммите ШОС начиная с 2000 годов.
Ещё на ранних саммитах (Ниже по ссылке заметка от 2006 года), включая саммит 2005 года в Астане: была принята «Концепция сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», которая легла в основу дальнейших совместных мер по обеспечению региональной безопасности. Взаимодействие в рамках организации призвано в первую очередь наладить совместное противодействие терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной преступности. Принципы будущей организации в области безопасности зафиксированы в принятой здесь же "Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом". На ее основе создана Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС) - постоянно действующий орган, предназначенный для содействия координации и укрепления взаимодействия компетентных органов стран-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Ниже в видео отмечают, что в текущем году в Казахстане подписано 86 контрактов с зарубежными инвесторами. В том числе, инвесторы из Китая и Германии совместно строят аэропорт на границе Китая и Казахстана, ранее мы говорили об этом. В прошлом году отмечали, что США вкладывают финансы в производство солёных закусок, с первоначальными инвестициями в 160 млн. долларов в Алматинской области. В настоящее время компания из США решила вдвое увеличить вложения и расширить объёмы производства, и к 2027 году завод должен выйти на полную мощность.
Владимир Анатольевич Лепехин - российский социолог, политолог, журналист, политический деятель. Основатель и генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза ЕАЭС (с 2010 г.).
Со слов Владимира Лепехина, стоявшего у истоков создания Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза (АЕЭС), Китай и США сверхдержавы, при этом Китай на саммите обозначил себя как лидера глобального Севера, Востока и Юга. Ситуация в Украине официально на повестке дня не рассматривалась и.т.д.
maxsaf: Можете процитировать сами себя, как обычно делаете, о том, что Россия будет в изоляции, а весь мир с Украиной.
Нет необходимости самого себя цитировать.
В.Лепехин чётко разъяснил, что Китай использует ШОС как инструмент расширения своего влияния не только в Евразии, но и в мировой системе. В его словах «глобальные Север, Восток и Юг» — это образное описание того, что Китай претендует на роль центра притяжения для развивающихся стран. Он подчеркивает двойственность российской внешней политики, с одной стороны, Россия до сих пор старается сохранят связи с Западом, с другой вынуждена идти на сближение с Китаем.
Главный акцент Китая на саммите ШОС: Демонстрация готовности быть лидером не только глобального Юга (развивающихся стран), также продвижение экономических инициатив (например, сопряжение «Пояса и пути» с проектами стран- участниц), укрепление энергетической и транспортной инфраструктуры в Евразии, создание альтернативных финансовых и технологических цепочек. В.Лепехин говорит, что большая игра Китая, это борьба за то, чтобы стать не просто региональным центром, а глобальным полюсом силы
Ранее на форуме сказочники говорили, что ЕС не будет принимать Украину в свой состав.
Отмечают, что президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в сообщество, что позволит в ближайшие месяцы "выйти из тупика" по вопросу присоединения двух восточноевропейских стран к Евросоюзу.
Другой неназванный дипломат высказал мнение, что не стоит торопиться в открытии "переговорного кластера" для Молдавии в преддверии парламентских выборов в этой стране. "Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорную площадку, но делать это из-за приближающихся выборов было бы недальновидно и в конечном счете контрпродуктивно", - заявил он.
Очередные парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. Ранее издание Politico сообщало, что некоторые страны ЕС хотели ускорить процесс вступления республики в сообщество, тем самым поддержав проевропейские партии на выборах.
