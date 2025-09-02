НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Стоит ли бояться? Медсёстры начали вести приём пациентов: мнение врачей
 
 
NG.kz
20.12.07
52468
Стоит ли бояться? Медсёстры начали вести приём пациентов: мнение врачей
Отправлено: 02.09.25 - 11:58
Теперь медицинская сестра может проводить первичный осмотр, оценивать риски, ставить "сестринский диагноз", выписывать электронные рецепты на уже назначенные врачом препараты и направлять к узкому специалисту при необходимости.
Михаил
Костанай
25.06.07
339
Re: Стоит ли бояться? Медсёстры начали вести приём пациентов:...
Отправлено: 02.09.25 - 11:58
#1
А нянечка и поломойка будут выполнять функции медсестер- их же тоже надо будет разгрузить.. Куда катимся???? Не проще ли платить людям достойную заработную плату, чтобы они шли на эту работу, а то у нас получается как в поговорке- то хрен длинный. то рубаха короткая...
vofkakst
22.06.15
1690
Re: Стоит ли бояться? Медсёстры начали вести приём пациентов:...
Отправлено: 02.09.25 - 12:22
#2
Тогда по уму получается как - врачи разгружены, зарплату им надо уменьшать. Медсестрам увеличить. Начнется вражда между подразделениями. Тогда морды бить будут не доморощенные боксеры мамкины, а уже коллеги друг другу. Каждый на работе должен заниматься своим делом. Лечить -врач, а не медсестра или санитарка. В котельной - кочегар должен быть, а не замглавврача. Утки разносить и собирать не должна повариха и так далее.

Почему каждый министр считает своим долгом наследить? Посмотрите за уставшие лица медсестёр и фельдшеров - на их (и без того) хрупких плечах лежит такой груз ответственности, что ни один министр не унесет!!!

P.S. если косарю дать ещё одну косу, технически - он косить сможет двумя руками сразу, но качество покоса будет....

Так и здесь. Создайте рабочие места, сделайте там, чтобы медработники были соразмерно оплачиваемыми, тогда и нагрузку не надо будет делить. Защищайте медперсонал от неадекватных болванов, сделайте работу в медучреждении престижной. Вот в этих бы направлениях министры подсуетились бы, а так - пшик, пыль в глаза.
рихард
26.07.18
808
Re: Стоит ли бояться? Медсёстры начали вести приём пациентов:...
Отправлено: 02.09.25 - 16:57
#3
как всегда чиновники решают проблему за чужой счет. Идут легким для себя путем. Без напряжения, переложив обязанности вернее добавив медсестрам они думают. что проблема решена. Ан нет. Данный вопрос надо решать в корне. Правильно тут говорили о повышении статуса медиков,о зарплате об условиях. В городах медицина еще живая, но на селе этого не скажешь. ФАПы надо вновь организовывать как в советские времена, чтобы селяне не ездили за тридевядь земель в города, а на местах получали медпомощь.Вот где надо чиновникам напрячься и решать вопросы. А то что они предлагают свидетельствует еще раз о бездарности и даже о тупости.
абике
15.12.23
1083
Re: Стоит ли бояться? Медсёстры начали вести приём пациентов:...
Отправлено: 02.09.25 - 17:21
#4
Не хватает врачей? Пора уже гос-ву заняться обучением будущих врачей, а не передавать обучение будущих врачей частному учителю, цель которого только доход, получаемый от будущего студента, который проплатив около 2-х миллионов тенге за плохую учебу, будет сперва искать меркантильный метод для восстановления потраченных денег любыми путями, возможно даже незаконными, но сначала будет брать деньги с граждан, оказывая платные некачественные услуги!
