Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Подтопление грунтовыми водами и другие проблемы микрорайона Береке прокомментировали в акимате Костаная
Подтопление грунтовыми водами и другие проблемы микрорайона Береке прокомментировали в акимате Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 156, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 156
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать