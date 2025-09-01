Отправлено: - 12:46

maxsaf:

Ну а как вы хотели. Каждый раз по кругу, каждый раз в поисках виновных доходим до того момента, с которого всё и началось, до гос. переворота в Украине.

Цитата:Это у "ура патриотов всё по кругу", кругом все виноваты, как в осаждённой крепости находятся, а у цивилизованного мира по другому, не вам ли знать этого