НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ “Правительство не может нам диктовать“. Депутат Базарбек - о мессенджере Aitu
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52467
“Правительство не может нам диктовать“. Депутат Базарбек - о мессенджере Aitu
Отправлено: 02.09.25 - 15:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Никто никого обязать пользоваться этим приложением не может. Мы, депутаты, избранные народом: никто, кроме народа и спикера Мажилиса, обязывать нас что-то делать не может", - заявил Базарбек в кулуарах правительства.
Читать новость

v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1689
Re: “Правительство не может нам диктовать“. Депутат Базарбек - о...
Отправлено: 02.09.25 - 15:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
никто, кроме народа и спикера Мажилиса, обязывать нас что-то делать не может. 

А почему у нас в депутатах только один человек с такой позицией?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1750
“Правительство не может нам диктовать“. Депутат Базарбек - о мессенджере Aitu
Отправлено: 02.09.25 - 17:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
А почему у нас в депутатах только один человек с такой позицией?

Сколько выбрали столько и есть. Выбрали бы и по другим округам кандидатов с такой позицией, было бы больше. Возможно в бостандыкском, наурызбайском и медеуском районах алматы живут более политически активные граждане с наличием собственного мнения и хоть каким-то самоуважением
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 143, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 143
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS