Отправлено: - 14:24

Потому что органы, ДЧС не успевают это все смотреть, хотя проводятся рейдовые мероприятия.

Цитата:Тогда какого вы там делаете, раз без не натренированных учителей справиться не можете?Освободите место другим тогда.