«Это просто помощь» - Привлечение учителей к дежурству на водоемах прокомментировали в ДЧС Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52467
«Это просто помощь» - Привлечение учителей к дежурству на водоемах прокомментировали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 02.09.25 - 13:46
Насколько педагоги помогли, корреспондент «НГ» спросил у начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдоса АХМЕТОВА на брифинге в РСК сегодня, 2 сентября.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1689
Re: «Это просто помощь» - Привлечение учителей к дежурству на...
Отправлено: 02.09.25 - 13:46
#1
А отпуск людям компенсировали? Что скажут касательно соблюдения трудового законодательства?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1689
Re: «Это просто помощь» - Привлечение учителей к дежурству на...
Отправлено: 02.09.25 - 14:07
#2
Цитата:
Благодаря таким превентивным мерам 


Напомнило старый анекдот:
-я вчера девушку от изнасилования спас!
-как?
-самоконтроль...

*****
Не учителя должны сидеть на берегу или в кустах, у учителей тоже есть и личная жизнь, и право на отдых, и отпуск, и семья , и дача/огород, и планы на поездку в другой город, страну, в деревню к родственникам.
Для чего у нас есть МЧС? Дчс? Спасатели? Учитель должен учить. Спасатель должен спасать. Давайте тогда сотрудников гор. Администрации на помощь тазалыку направлять - вместе быстрее и лучше получится. Логика та же!
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45975
Re: «Это просто помощь» - Привлечение учителей к дежурству на...
Отправлено: 02.09.25 - 14:24
#3
Цитата:
Потому что органы, ДЧС не успевают это все смотреть, хотя проводятся рейдовые мероприятия.

Тогда какого вы там делаете, раз без не натренированных учителей справиться не можете?
Освободите место другим тогда.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45975
Re: «Это просто помощь» - Привлечение учителей к дежурству на...
Отправлено: 02.09.25 - 14:30
#4
Может людей не хватает и вместо вас работают учителя, потому что машины этой конторы занимаются тем, что накачивают компрессором с рабочего авто, в рабочее время, стоя в наглую на общественном тротуаре, накачивают краску для покраски заборов?



Ну тогда конечно людей не хватает и техники, вместо махонького компрессора целый рабочий Камаз, да и сами они в количестве двух или трех человек красят заборы, вместо того, чтобы находиться в это жаркое время у водоемов.,
