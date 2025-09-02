Re: Стоит ли бояться? Медсёстры начали вести приём пациентов:...

Отправлено: - 12:22

Тогда по уму получается как - врачи разгружены, зарплату им надо уменьшать. Медсестрам увеличить. Начнется вражда между подразделениями. Тогда морды бить будут не доморощенные боксеры мамкины, а уже коллеги друг другу. Каждый на работе должен заниматься своим делом. Лечить -врач, а не медсестра или санитарка. В котельной - кочегар должен быть, а не замглавврача. Утки разносить и собирать не должна повариха и так далее.



Почему каждый министр считает своим долгом наследить? Посмотрите за уставшие лица медсестёр и фельдшеров - на их (и без того) хрупких плечах лежит такой груз ответственности, что ни один министр не унесет!!!



P.S. если косарю дать ещё одну косу, технически - он косить сможет двумя руками сразу, но качество покоса будет....



Так и здесь. Создайте рабочие места, сделайте там, чтобы медработники были соразмерно оплачиваемыми, тогда и нагрузку не надо будет делить. Защищайте медперсонал от неадекватных болванов, сделайте работу в медучреждении престижной. Вот в этих бы направлениях министры подсуетились бы, а так - пшик, пыль в глаза.