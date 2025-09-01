НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52463
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 10:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что на сегодня скорее уместно опасаться не «вочеловечивания» искусственного интеллекта, а обратного – роботизации и примитивизации человеческого интеллекта, сопряженной с обеднением языка.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28540
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 21:58
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Вообще рано еще говорить об искусственном интеллекте.

Верно, но дело в том, что когда будет не рано - станет слишком поздно. Как только ИИ научится самостоятельно ставить собственные цели - так и накроется всё медным тазом.

Цитата:
simkst:
Попросил ИИ Gemini ответить на статью кратко -не более 100 слов

Подогнали развернутый ответ под минимальный размер контекстного окна некоторых индивидуумов? :lol: ИИ одобряет ;-)
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1684
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 02.09.25 - 00:36
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бояться надо не искусственный интеллект, а тех, кто естественным пользоваться не умеет. Вот что действительно страшно...
На верхах таких становится все больше
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45973
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 02.09.25 - 01:37
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
Бояться надо не искусственный интеллект, а тех, кто естественным пользоваться не умеет. Во

Хм..
Сам то умеешь?
И если умеешь, почему живешь на болотах вместе со всеми?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 127, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 127
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS