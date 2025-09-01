НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане разыскивают бывшего главного транспортного прокурора
 
 
N
§ NG.kz
В Казахстане разыскивают бывшего главного транспортного прокурора
Отправлено: 01.09.25 - 20:19
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат ДУЙСЕНОВ находится в розыске. Согласно данным Генпрокуратуры Республики Казахстан розыскное дело зарегистрировано 29 августа в Алматы управлением полиции Алмалинского района по инициативе прокуратуры.
р
§ рихард
Re: В Казахстане разыскивают бывшего главного транспортного...
Отправлено: 01.09.25 - 20:20
#1
что же прокурор такой не бритый? на бритве экономил что ли?
Нурбанчик
§ Нурбанчик
Re: В Казахстане разыскивают бывшего главного транспортного...
Отправлено: 01.09.25 - 21:18
#2
Цитата:
рихард:
что же прокурор такой не бритый? на бритве экономил что ли?

Ой-бай, у него на левой щеке, как говорит супруга, возможно острый серозный периостит, стоматит, или околочелюстной абсцесс, вот и не брился наверное :-o :-o :-o
