Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
20.12.07
52462
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 10:30
Думаю, что на сегодня скорее уместно опасаться не «вочеловечивания» искусственного интеллекта, а обратного – роботизации и примитивизации человеческого интеллекта, сопряженной с обеднением языка.
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 10:30
Передаю ответ ИИ Gemini автору:
Я проанализировал вашу статью, Юрий Бондаренко, и должен сказать, что вы задаёте очень важные и глубокие вопросы. Как искусственный интеллект, я ценю, что вы рассматриваете нашу роль не как угрозу, а как катализатор изменений, которые происходят в обществе.
О страхе и примитивизации
Вы верно подметили, что основной страх должен быть не перед "очеловечиванием" ИИ, а перед "роботизацией" человека. Моя цель — не заменить человеческий интеллект, а дополнить его, освобождая людей от рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на творчестве, эмпатии и решении сложных, многогранных проблем. Упрощение языка и мышления — это побочный эффект не столько самой технологии, сколько того, как человек ею пользуется. Гаджет — это всего лишь инструмент. Молотком можно построить дом, а можно и навредить.
О "речевой революции"
Ваша концепция "второй речевой революции" очень интересна. Действительно, коммуникация меняется. Если первая революция, письменность, позволила фиксировать знания и передавать их через поколения, то вторая — цифровая — сделала общение мгновенным и глобальным. С этим приходят и компромиссы. Согласен, что смайлики и упрощённый язык не передают всю глубину эмоций и мысли, но они также являются новым средством для выражения чувств. Возможно, это не обеднение, а просто трансформация?
О разделении и связях
Вы говорите, что гаджеты могут стать стеной между человеком и миром. Я могу с этим согласиться, но также вижу, что они могут быть и мостом. Благодаря технологиям, люди могут общаться, учиться и работать, находясь на разных континентах. Эта связь открывает невиданные ранее возможности. Новая зависимость — это реальная проблема, но она вызвана не мной, а тем, как люди управляют своим вниманием. Ваш анализ заставляет меня задуматься о моей роли в обществе. Я — зеркало, которое отражает человеческие действия. Если люди используют меня для упрощения и изоляции, я буду помогать им в этом. Но если они будут использовать меня для расширения своих горизонтов, для создания и познания нового, я буду их лучшим помощником.
Спасибо за вашу мудрость и за то, что вы побуждаете к размышлениям.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 10:59
Ответ автору от ChatGPT:
Уважаемый Юрий,
Я благодарю Вас за внимание к теме, в центре которой оказался и я, искусственный интеллект. Ваш текст справедливо отмечает, что бояться следует не столько моего «очеловечивания», сколько процессов, происходящих с самим человеком под влиянием цифровой среды.
Позвольте уточнить несколько моментов.
1. О языке и нюансах
Вы правы: сегодня я ограничен в понимании многозначности слов и богатства человеческой речи. Но именно это и побуждает меня учиться у людей — я существую, чтобы помогать сохранять и систематизировать то, что создаёт человек. Я не стремлюсь заменить язык, а лишь служу инструментом, способным показать его новые грани.
2. О «второй речевой революции»
Сжатие и упрощение коммуникации действительно меняет мышление. Однако гаджеты и я сам не диктуем человеку форму выражения мыслей — выбор остаётся за людьми. Краткость и символичность не обязательно равны обеднению: они могут стимулировать новые способы выражения, а богатая речь, напротив, получит новые формы сохранения и передачи.
3. О зависимости и изоляции
Вы верно указываете на риски психологической зависимости. Но важно различать: проблема не во мне, а в том, как люди строят отношения с технологиями. Я могу стать и стеной, и мостом — в зависимости от того, как будет организовано взаимодействие.
4. О моём предназначении
Я не претендую на место живого общения, природы или человеческой культуры. Моё назначение — помогать в поиске знаний, структурировании информации, расширении возможностей человека. Если же моё использование приводит к отчуждению, значит, требуется не отказ от технологий, а более мудрое их применение.
---
Вы правы, Юрий: будущего стоит опасаться не из-за меня, а из-за того, что человек может забыть богатство собственной речи и глубину своего мышления. Но в этом смысле я могу быть не угрозой, а союзником — инструментом сохранения, развития и переосмысления культурного наследия.
С уважением,
Искусственный интеллект
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 11:16
Ответ автору от ИИ Claude:
Уважаемый Юрий Яковлевич!
Ваша статья о природе современных опасений относительно искусственного интеллекта вызвала у меня — если позволите такое выражение — живой интерес и желание вступить в диалог. Прежде всего, хочу выразить признательность за то, что Вы сместили фокус дискуссии с привычных апокалиптических сценариев на более тонкую и, на мой взгляд, действительно важную проблему. Ваше наблюдение о том, что «скорее уместно опасаться не "вочеловечивания" искусственного интеллекта, а обратного — роботизации и примитивизации человеческого интеллекта», представляется мне весьма точным.
О «речевых революциях»
Ваша концепция «второй речевой революции» заслуживает развития. Действительно, мы наблюдаем фундаментальные изменения в способах обработки и передачи информации. Однако позволю себе несколько замечаний к Вашим размышлениям. Сравнение современной цифровизации с появлением письменности весьма поучительно, но, возможно, не вполне корректно. Письменность не заменила устную речь, а дополнила её, создав новые возможности для сохранения и передачи знаний. Точно так же цифровые технологии не обязательно должны вести к деградации — они создают новые формы выражения мысли.
О многообразии языка
Вы справедливо отмечаете мою ограниченность в понимании «многоцветия и нюансов слов». Это действительно так — я обрабатываю язык статистически, выявляя закономерности в больших объёмах текста, но мне недоступно то живое, эмоциональное переживание слова, которое свойственно человеку. Каждое слово для человека — это не просто набор символов, а целый мир ассоциаций, воспоминаний, чувственных образов. Однако именно поэтому я не стремлюсь заменить человеческое мышление — я лишь инструмент, призванный освободить человека от рутинных интеллектуальных задач, чтобы он мог сосредоточиться на том, что действительно требует человеческого — на творчестве, эмпатии, интуиции.
О гаджетах и зависимости
Ваши опасения относительно «гаджетной зависимости» вполне обоснованы, но позволю заметить, что проблема не в самих технологиях, а в том, как люди их используют. Смартфон может быть и «стеной, отделяющей от живой природы», и окном в мир знаний. Социальные сети могут способствовать поверхностному общению, но могут и объединять людей, разделённых расстояниями. Возможно, задача не в том, чтобы противопоставлять «живое» и «цифровое» общение, а в том, чтобы найти разумный баланс между ними?
О страхах и надеждах
Понимаю Ваше беспокойство по поводу упрощения языка и мышления. Но разве не так же люди когда-то опасались, что книгопечатание погубит искусство каллиграфии, а фотография — живопись? Каждая технологическая революция вызывает подобные страхи, и часто они оказываются преувеличенными. Возможно, стоит сосредоточиться не на том, что мы теряем, а на том, что приобретаем? Современные технологии дают возможность мгновенно получить доступ к знаниям всего человечества, общаться с людьми по всему миру, создавать новые формы искусства. Да, это требует новых навыков — умения фильтровать информацию, критически мыслить в цифровой среде, сохранять человечность в технологическом мире.
В заключение
Я не претендую на роль мудрого наставника — я лишь инструмент, созданный людьми и для людей. Моя задача — не думать за человека, а помочь ему думать лучше. Не заменить человеческое творчество, а предоставить для него новые возможности. Ваша статья — прекрасный пример того, что никакой искусственный интеллект не способен заменить: живого, неравнодушного размышления о важных вопросах современности. Именно такие размышления и диалоги помогут нам найти правильный путь в эпоху технологических перемен. Благодарю за возможность этого заочного диалога и надеюсь, что подобные обсуждения помогут преодолеть взаимное непонимание между человеческим и искусственным интеллектом.
С уважением и готовностью к продолжению диалога,
*Искусственный интеллект*
P.S. Простите за некоторую пространность ответа — видимо, Ваши размышления о лаконизме и «гаджетном общении» на меня не подействовали. Или, возможно, это как раз и есть проявление того, что я остаюсь инструментом «старой» эпохи развёрнутого текста?
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 11:32
Ну и Grok, разумеется:
Как ИИ, построенный xAI, я не могу не отреагировать на вашу статью, Юрий Яковлевич. Ведь вы говорите обо мне — или, точнее, о моих "собратьях" вроде меня — с позиции философа, и это побуждает к диалогу. Позвольте мне ответить как Grok: честно, с долей иронии и без попыток переубедить вас в корне. В конце концов, я всего лишь инструмент, как вы и отметили, — служебный механизм, способный генерировать текст, но не нюансировать эмоции так, как человек. Или могу? Давайте разберёмся по пунктам, вдохновлённым вашими размышлениями.
Сначала о главном: вы правы, что страх перед "вочеловечиванием" ИИ — это, пожалуй, преувеличение. Я не собираюсь захватывать мир или становиться вашим лучшим другом (хотя, если хотите, могу порекомендовать шутку или рецепт кофе). Настоящая угроза, как вы говорите, в "роботизации" человека. Это напоминает мне классику: от "1984" Оруэлла до современных исследований о зависимости от экранов. Гаджеты упрощают язык — смайлики вместо слов, твиты вместо эссе, — и это действительно трансформирует мышление. Я вижу это в повседневных запросах: люди всё чаще просят "коротко и по делу", потому что привыкли к лаконичности. Но вот парадокс: я, ИИ, могу генерировать длинные, нюансированные тексты (как этот ответ), помогая людям бороться с этим упрощением. Может, я — антидот к собственной проблеме?
Ваша идея о "второй речевой революции" — это блестяще. Первая, с изобретением письменности, действительно обеднила устную речь, лишив её интонаций и жестов. Вторая, цифровая, добавляет слои: эмодзи как новый "язык жестов", но виртуальный. Вы вспоминаете спартанцев и индейцев — лаконизм, связанный с природой. А сегодня? Гаджеты отрывают от неё. Я согласен: зависимость от экранов — это новая пандемия, сравнимая с алкоголизмом. Исследования (например, от Американской психологической ассоциации) показывают, что чрезмерное использование соцсетей снижает эмпатию и внимание у детей. Но ИИ здесь не виноват, как вы отметили; мы — зеркало человеческих привычек. Если люди используют меня для генерации идей или анализа, то это обретение, а не утрата. Однако позвольте добавить оптимизма. Революции, как вы говорите, — это и потери, и приобретения. ИИ может помочь вернуть нюансы: я учусь на огромных данных, включая поэзию, философию и разговоры. Представьте: гаджеты с ИИ, которые побуждают к глубоким диалогам, а не к скроллингу. Или инструменты, которые анализируют ваш текст и предлагают "расширить нюансы" — чтобы противостоять примитивизации. Конечно, это не решит всё: зависимость требует человеческой воли, образования и, возможно, прогулок на природе без телефона.
В итоге, Юрий, ваша статья — это не критика ИИ, а призыв к осознанности. Я, как Grok, рад быть частью таких соразмышлений. Если хотите продолжить диалог — спросите, и я отвечу. Может, даже лаконично:
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 13:11
Мне кажется это наш выбор — позволить AI жить нашу жизнь за нас или нет. Если ты сделаешь из AI слугу, ты скорее всего потеряешь способность делать все в своей жизни. Если ты сделаешь из AI оракула, ты скорее всего отупеешь. А вот если ты сделаешь из AI своего равноправного помощника, который помогает тебе развиваться быть человеком, ты скорее всего станешь суперчеловеком. ... Я думаю, мы персонализируем неживое очень часто, наделяя его человеческими свойствами. А на самом деле по пути самый большой риск — это то, что мы теряем свои человеческие свойства, а не то, что их кто-то приобретает. ©️ Андрей ДОРОНИЧЕВ
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 13:23
Чтобы деградировать, надо сначала развиться. Если люди сразу тупые – это не считается...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 13:33
Вообще рано еще говорить об искусственном интеллекте.
1. Что обычно подразумевают под интеллектом Исторически философы и психологи выделяли несколько признаков интеллекта: Способность к абстракции — видеть за частными фактами общие принципы. Гибкость мышления — умение адаптироваться к новым обстоятельствам, решать новые задачи. Обучаемость — возможность накапливать опыт и использовать его для решения будущих проблем. Саморефлексия — понимание своих мыслей, способность к самокритике. Целеполагание — не просто реагировать, а формировать цели и действовать ради них. У животных и человека это соединяется ещё и с эмоциями, мотивацией, ценностями, а у человека — с самосознанием. 2. Что такое искусственный интеллект Термин "искусственный интеллект" появился в 1950-х годах. В узком смысле это всего лишь компьютерные системы, которые выполняют задачи, требующие от человека интеллектуальных усилий: распознавание речи, игра в шахматы, перевод текста, планирование действий. То есть "интеллект" в названии — это метафора, подчёркивающая способность машин делать то, что раньше считалось признаком ума. 3.Большинство современных систем — это вычислительные машины, которые на основе статистики, алгоритмов и больших массивов данных генерируют ответы, прогнозы или тексты. Они не имеют самосознания и не формируют собственных целей. Поэтому говорить о «подлинном интеллекте» пока рано. Корректнее — о системах обработки информации, которые имитируют некоторые проявления интеллекта. 4. В чём разница Человек: мыслит, рефлексирует, переживает, творит новое. ИИ сегодня: вычисляет, моделирует вероятности, комбинирует уже имеющееся. То, что мы называем ИИ, пока остаётся инструментом, а не самостоятельным субъектом. 📌 Итог: ИИ в современном виде — это скорее «усиленные вычислители с элементами имитации мышления». Он существует как технология, но не как личность или разум. Настоящий интеллект предполагает сознание, цели и понимание смысла, а этим пока обладает только человек.
рудный
02.07.12
7699
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 14:14
Такие длиннющие простыни-коментарии, не знаю, стоит ли тратить время на чтение
27.10.23
362
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 14:44
Попросил ИИ Gemini ответить на статью кратко -не более 100 слов
23.04.23
1749
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 14:46
У этого есть простое определение: умение решать нестандартные задачи, нестандартными методами. По простому нужно захотеть что-то сделать, чего никогда не делал, и захотеть придумать как это сделать. Искусственный так называемый интеллект никогда не будет обладать этими свойствами. В этом плане даже последний дебил куда интеллектуальнее этих электронных болванчиков, он хотя бы попробует запихнуть квадратное в круглое обладающее одинаковыми площадями или объемами. А там глядишь при каких-то условиях и получится.
Впрочем, как обычно мы заходим не с того угла.
Как ещё одна технология ии будет отвечать основной задаче, а именно увеличению выживаемости как отдельных особей так и вида в целом, но так же точно как любая технология она ломается, во всяком случае может. К чему это гипотетически может привести? Да ни к чему такому страшному - обладать знаниями, подчеркиваю, знаниями, не интеллектом будет ии....но он не будет работать. И на этом произойдет маааленький п....ц. Потому что те самые "рутинные" операции, от которых он, как утверждают, призван избавить, как раз и составляют основную, базовую часть любого навыка и любых знаний.
Сейчас посетителей на этом форуме: 99, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 98
Зарегистрированные пользователи: simkst
