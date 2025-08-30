НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Страница 576 из 576
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.08.25 - 22:32
#8626
Для Максафа! Зайдите на Ютубе в телеканал Дождь! Там про видео под названием "украинский вальс" снятый российским военкором, там два пленных украинца связанных скотчем танцуют с гранатой с выдернутой чекой, пока у него рука не устанет, они живы, это что?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.08.25 - 22:44
#8627
Цитата:
saba:

Ссылку дать не судьба? Вы считаете, кто-то обязан что-то там лазить и искать? Это проявление неуважения. Такое же отношение и к себе получите в итоге.
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4615
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.08.25 - 22:55
#8628
Цитата:
saba:
Для Максафа! Зайдите на Ютубе в телеканал Дождь!

Для сабов, не заходите на Ютубе в телеканал Дождь! И будет вам счастье!
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1748
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.08.25 - 23:47
#8629
Цитата:
maxsaf:
Это проявление неуважения

...будто кто-то что-то скрывает и играет в политес :lol:
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.08.25 - 10:55
#8630
Цитата:
Эл-починно:

Ага, лучше смотреть РТР с Соловьевым! Можно не смотреть Дождь, на Дойче Велле тоже такие же кадры с разбомбленными домами!
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.08.25 - 21:36
#8631
Смотрел реакцию Криштиану Роналду на выход Кайрата в ЛЧ! Я теперь сам хочу стать вратарём Как Анарбеков, это просто безумие, так играть
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.08.25 - 22:26
#8632
Я не понимаю эту позицию, ну убил Путин вчера 23 человека из них 5 детей! Ничего страшного, лишь бы Россия была великая, так?
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.08.25 - 22:32
#8633
Ну да да, по сведениям ВОЗ Земля перенаселена, поэтому что делать? Только убивать?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.08.25 - 23:12
#8634
Цитата:
saba:
Я не понимаю эту позицию, ну убил Путин вчера 23 человека из них 5 детей! Ничего страшного, лишь бы Россия была великая, так?

Лишь бы Крым вернулся обратно в Украину. Всё что происходит - только ради этой цели. Любой ценой. Или ну его нафиг, тот Крым?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.08.25 - 23:15
#8635
Цитата:
saba:
Ну да да, по сведениям ВОЗ Земля перенаселена, поэтому что делать? Только убивать?

Очень смешно, не будь это так глупо. Человечеству требуется всего 12 дней, чтобы восполнить потерю в 1 000 000 человек.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.08.25 - 23:18
#8636
Цитата:
saba:
Смотрел реакцию Криштиану Роналду на выход Кайрата в ЛЧ! Я теперь сам хочу стать вратарём Как Анарбеков, это просто безумие, так играть

Вот и продолжайте смотреть, зачем в дебри политики лезть, нагнетая и усиливая рознь. Вот номерной - молодец, переобулся и теперь тихо сидит. :lol:
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.09.25 - 03:20
#8637
Цитата:
maxsaf:

Как то может не Вам меня учить, мой не очень умный друг? Или не друг? Или противник? Или скользкий тип просто?
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.09.25 - 03:33
#8638
Цитата:
maxsaf:

Я потому и редко стал заходить! Слишком уж мерзко стало от Вас и Эла!
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.09.25 - 04:09
#8639
Цитата:
saba:
Я потому и редко стал заходить! Слишком уж мерзко стало от Вас и Эла!

Как обычно в таких случаях говорят: "Так и должно быть, значит всё делаем правильно!" :lol:
