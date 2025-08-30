Отправлено: - 23:12

saba:

Я не понимаю эту позицию, ну убил Путин вчера 23 человека из них 5 детей! Ничего страшного, лишь бы Россия была великая, так?

Цитата:Лишь бы Крым вернулся обратно в Украину. Всё что происходит - только ради этой цели. Любой ценой. Или ну его нафиг, тот Крым?