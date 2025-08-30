Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 30.08.25 - 22:32
Для Максафа! Зайдите на Ютубе в телеканал Дождь! Там про видео под названием "украинский вальс" снятый российским военкором, там два пленных украинца связанных скотчем танцуют с гранатой с выдернутой чекой, пока у него рука не устанет, они живы, это что?
Отправлено: 30.08.25 - 22:44
Ссылку дать не судьба? Вы считаете, кто-то обязан что-то там лазить и искать? Это проявление неуважения. Такое же отношение и к себе получите в итоге.
Ссылку дать не судьба? Вы считаете, кто-то обязан что-то там лазить и искать? Это проявление неуважения. Такое же отношение и к себе получите в итоге.
Отправлено: 30.08.25 - 22:55
Для сабов, не заходите на Ютубе в телеканал Дождь! И будет вам счастье!
Для Максафа! Зайдите на Ютубе в телеканал Дождь!
Для сабов, не заходите на Ютубе в телеканал Дождь! И будет вам счастье!
К
Отправлено: 30.08.25 - 23:47
...будто кто-то что-то скрывает и играет в политес
Это проявление неуважения
...будто кто-то что-то скрывает и играет в политес
Отправлено: 31.08.25 - 10:55
Ага, лучше смотреть РТР с Соловьевым! Можно не смотреть Дождь, на Дойче Велле тоже такие же кадры с разбомбленными домами!
Ага, лучше смотреть РТР с Соловьевым! Можно не смотреть Дождь, на Дойче Велле тоже такие же кадры с разбомбленными домами!
Отправлено: 31.08.25 - 21:36
Смотрел реакцию Криштиану Роналду на выход Кайрата в ЛЧ! Я теперь сам хочу стать вратарём Как Анарбеков, это просто безумие, так играть
Отправлено: 31.08.25 - 22:26
Я не понимаю эту позицию, ну убил Путин вчера 23 человека из них 5 детей! Ничего страшного, лишь бы Россия была великая, так?
Отправлено: 31.08.25 - 22:32
Ну да да, по сведениям ВОЗ Земля перенаселена, поэтому что делать? Только убивать?
Отправлено: 31.08.25 - 23:12
Лишь бы Крым вернулся обратно в Украину. Всё что происходит - только ради этой цели. Любой ценой. Или ну его нафиг, тот Крым?
Я не понимаю эту позицию, ну убил Путин вчера 23 человека из них 5 детей! Ничего страшного, лишь бы Россия была великая, так?
Лишь бы Крым вернулся обратно в Украину. Всё что происходит - только ради этой цели. Любой ценой. Или ну его нафиг, тот Крым?
Отправлено: 31.08.25 - 23:15
Очень смешно, не будь это так глупо. Человечеству требуется всего 12 дней, чтобы восполнить потерю в 1 000 000 человек.
Ну да да, по сведениям ВОЗ Земля перенаселена, поэтому что делать? Только убивать?
Очень смешно, не будь это так глупо. Человечеству требуется всего 12 дней, чтобы восполнить потерю в 1 000 000 человек.
Отправлено: 31.08.25 - 23:18
Вот и продолжайте смотреть, зачем в дебри политики лезть, нагнетая и усиливая рознь. Вот номерной - молодец, переобулся и теперь тихо сидит.
Смотрел реакцию Криштиану Роналду на выход Кайрата в ЛЧ! Я теперь сам хочу стать вратарём Как Анарбеков, это просто безумие, так играть
Вот и продолжайте смотреть, зачем в дебри политики лезть, нагнетая и усиливая рознь. Вот номерной - молодец, переобулся и теперь тихо сидит.
Отправлено: 01.09.25 - 03:20
Как то может не Вам меня учить, мой не очень умный друг? Или не друг? Или противник? Или скользкий тип просто?
Как то может не Вам меня учить, мой не очень умный друг? Или не друг? Или противник? Или скользкий тип просто?
Отправлено: 01.09.25 - 03:33
Я потому и редко стал заходить! Слишком уж мерзко стало от Вас и Эла!
Я потому и редко стал заходить! Слишком уж мерзко стало от Вас и Эла!
Отправлено: 01.09.25 - 04:09
Как обычно в таких случаях говорят: "Так и должно быть, значит всё делаем правильно!"
Я потому и редко стал заходить! Слишком уж мерзко стало от Вас и Эла!
Как обычно в таких случаях говорят: "Так и должно быть, значит всё делаем правильно!"
