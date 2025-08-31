НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Старые купюры перестанут принимать в магазинах с 24 сентября. Что делать казахстанцам?
 
 
Старые купюры перестанут принимать в магазинах с 24 сентября. Что делать казахстанцам?
Отправлено: 31.08.25 - 18:35
Старые и новые купюры номиналом 5000 тенге будут ходить параллельно до 24 сентября 2025 года, и их обязаны принимать везде. Однако начиная с 25 сентября рассчитаться старыми банкнотами уже не получится. При этом деньги не пропадают: обменять их на новые можно без потерь.
сайлау курманов
Отправлено: 31.08.25 - 18:35
Отправлено: 31.08.25 - 18:35
Уже два года будет,как наличные в руках не держали.
vofkakst
Отправлено: 31.08.25 - 21:19
Отправлено: 31.08.25 - 21:19
Безработицу мы победили, коррупцию искоренили, водой и газом обеспечена каждая семья в стране, по дорогам может ездить без опаски, хлеб печем исключительно вкусный, спорт развит... В общем все второстепенные задачи выполнены. Можно без зазрения совести распыляться на печать очередной вариации фантиков. Ну а чё, как эти, в самом деле. Деньгам нашим уже 2-3 года. Устаревают. Стыдно же, что люди из других стран скажут...

** недавно ездил в россию, в очередной раз засмотрелся - купюры напечатаны в 2007 году, и Ничего, все еще считаются платёжным средством. Консерваторы)))
Гога
Отправлено: 31.08.25 - 23:11
Отправлено: 31.08.25 - 23:11
