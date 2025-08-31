Re: Старые купюры перестанут принимать в магазинах с 24...

Безработицу мы победили, коррупцию искоренили, водой и газом обеспечена каждая семья в стране, по дорогам может ездить без опаски, хлеб печем исключительно вкусный, спорт развит... В общем все второстепенные задачи выполнены. Можно без зазрения совести распыляться на печать очередной вариации фантиков. Ну а чё, как эти, в самом деле. Деньгам нашим уже 2-3 года. Устаревают. Стыдно же, что люди из других стран скажут...



** недавно ездил в россию, в очередной раз засмотрелся - купюры напечатаны в 2007 году, и Ничего, все еще считаются платёжным средством. Консерваторы)))