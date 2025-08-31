НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Николай ВОРОНИН: «Всё для народа» или всё с народа?
Казалось бы, пожилым, инвалидам и больным людям должно уделяться повышенное внимание. Могу заверить, что это совсем не так. Может, и неприлично приводить себя в пример, но уже не хватает терпения.
Re: Николай ВОРОНИН: «Всё для народа» или всё с народа?
при капитализме, при котором мы сейчас живем народ всегда будет сырьем. А красивые слова с высоких трибун это ширма для успокоения того же народа. Давно говорил, что у нас в городе хозяина нет, приходят временщики, решают свои интересы. И заборы и брусчатка и высотки-все это для кого то огромная прибыль, нажива. И делается под маркой забота о человеке, якобы.
Re: Николай ВОРОНИН: «Всё для народа» или всё с народа?
Вы знаите на что я обратил внимание. Я катаюсь по разным странам, щас в польше. И я вижу что у нас не фига не капитализм. У нас диктаризм и штрафизм)

Куда не ткни пальцем у них свобода для бизнеса. На заправках можно увидеть сигареты открыто лежат на полках, рядом алкоголь.



Или например я вижу на дорогах мини-трактора как у нас на сити центре. Только мощные и тащат за собой мини прицепы по 5 штук с яблоками. Я сразу вспомнил нашу полицию, у нас арестуют, оштрафуют, посадят на 20 лет) а там бизнесу не мешают власти. Люди работают и не боятся.

П. С Автор сам написал про капитализм. Я только добавил. Думаю по теме)
Re: Николай ВОРОНИН: «Всё для народа» или всё с народа?
Чтобы быть услышанным в своих или чужих проблемах нужно обращаться не в эту газету, а прямо Президенту РК перед посланием, одновременно Министру здравоохранения, а иначе толку нет! Есть еще депутаты Парламента РК от Костанайской области: Смышляева, Рау, которым нужно обязательно обращаться, чтобы они вникли в проблемы, происходящие в регионе, либо в областной маслихат, который по Конституции РК обязан представлять интересы населения этого региона! Газета вам не помощник в решении ваших проблем, у них "крыльев" нет!
