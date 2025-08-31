Отправлено: - 11:33

рихард:



Цитата:Вы знаите на что я обратил внимание. Я катаюсь по разным странам, щас в польше. И я вижу что у нас не фига не капитализм. У нас диктаризм и штрафизм)Куда не ткни пальцем у них свобода для бизнеса. На заправках можно увидеть сигареты открыто лежат на полках, рядом алкоголь.Или например я вижу на дорогах мини-трактора как у нас на сити центре. Только мощные и тащат за собой мини прицепы по 5 штук с яблоками. Я сразу вспомнил нашу полицию, у нас арестуют, оштрафуют, посадят на 20 лет) а там бизнесу не мешают власти. Люди работают и не боятся.П. С Автор сам написал про капитализм. Я только добавил. Думаю по теме)