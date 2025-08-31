НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Яблочный волшебный эликсир - Прекрасный уксус из фруктов несложно сделать в домашних условиях
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52458
Яблочный волшебный эликсир - Прекрасный уксус из фруктов несложно сделать в домашних условиях
Отправлено: 31.08.25 - 02:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яблок в этом году полно, падалица под деревьями лежит ковром. А ее (без гнили, само собой) можно использовать для приготовления уксуса. Это эликсир животворящий для поклонников правильного питания.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2119
Re: Яблочный волшебный эликсир - Прекрасный уксус из фруктов...
Отправлено: 31.08.25 - 02:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.......на халяву и уксус сладкий....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS