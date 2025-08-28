НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
1 сентября начнётся 2 сентября. Как в Костанайской области встретят новый учебный год
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52456
1 сентября начнётся 2 сентября. Как в Костанайской области встретят новый учебный год
Отправлено: 28.08.25 - 09:03
На 27 августа в школы области зачислено 9 367 первоклассников. Праздник сдвинет начало занятий на день, при этом время и дату торжественной линейки определят педсоветы каждой школы. Продолжительность нового учебного года составит 34 учебные недели, в первых классах с учётом дополнительных каникул – 33.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1682
Re: 1 сентября начнётся 2 сентября. Как в Костанайской области...
Отправлено: 28.08.25 - 09:03
#1
Цитата:
строятся с учётом утверждённого брендбука

Это что за зверь такой?
Опять товарищ Нидерер чужеродные сентенции применяет))
Z
ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
256
Re: 1 сентября начнётся 2 сентября. Как в Костанайской области...
Отправлено: 30.08.25 - 22:59
#2
одно не пойму, почему первое сентября перестаёт быть первым? кто бенифициар этого нововведения? Уж точно не дети и педагоги...
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45964
1 сентября начнётся 2 сентября. Как в Костанайской области встретят новый учебный год
Отправлено: 30.08.25 - 23:09
#3
У нас уже давно начался, еще месяц назад
А это сегодня

