Обсуждение публикаций
≡ "Связали с моим именем" - Мусагазина заявила о клевете на фоне задержаний Джандаева и других медруководителей в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52456
"Связали с моим именем" - Мусагазина заявила о клевете на фоне задержаний Джандаева и других медруководителей в Костанайской области
Отправлено: 30.08.25 - 11:25
Замакима области заявила, что в соцсетях ее стали связывать с задержанием бывшего главы облздрава по подозрению в злоупотреблению полномочиями при закупке медоборудования.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1682
Re: "Связали с моим именем" - Мусагазина заявила о...
Отправлено: 30.08.25 - 11:25
#1
Это та, у которой персональный толчок?
Профайл
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7695
Re: "Связали с моим именем" - Мусагазина заявила о...
Отправлено: 30.08.25 - 11:32
#2
Эти местные разборки не представляют особого интереса, подумаешь неправильные закупки. Когда доберутся до неприкасаемых, до августейших особ что похерили страну, что она задолжала на ровном месте несколько годовых бюджетов
Профайл
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
503
Re: "Связали с моим именем" - Мусагазина заявила о...
Отправлено: 30.08.25 - 13:58
#3
"Береги рубаху с нову, а честь с молоду", короче, репутационные потери акимата области, мио, всего госаппарата колоссальные, каждый раз думаешь вроде все, это дно, а нет, с низу стучат, и каждый новый скандал ещё хуже предыдущего, зачем тогда нужна "роспись заместителя акима, если он/она ни за что не отвечает?! Я бы на месте этого управления вообще не заходил и даже не разговаривал с ним/с ней
Профайл
abaika95
abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18350
Re: "Связали с моим именем" - Мусагазина заявила о...
Отправлено: 30.08.25 - 14:50
#4
Цитата:
Действительно, с июля прошлого года я курирую данную структуру. Судя по тому, что ко мне вопросов у органов следствия нет, речь идёт о действиях, совершенных до моего назначения на пост заместителя акима области.

Источник:


органы следствия нерасторопны, бывает что у них возникают вопросы много позже просто получается если у следователей нет вопросов к нынешнему заму автоматически должны возникнуть к предыдущему? к спанову?


Цитата:
По части клеветнических публикаций в СМИ я намерена обратиться в судебные органы.

Источник:


да зря конечно
у нас чуть что сразу чиновники судится начинают тем самым привлекая к себе больше внимания
даже если человек прав и выйграет дело у населения все ровно будет негативная коннотация данного итога

нужны публичные дебаты, разговор, диалог
когда идет пикеровка письмами и пубилкациями за ними не чувствуется человеческий фактор
а когда садишься с человеком за стол, беседуешь прямо тут бывает что многие начинают идти на компромисс потому что не все бумажками можно доказать и указать

провести бы у нас такой диалог/ дискуссию общественников и зама тогда может эффект был бы больше. и мусагазина вполне подробно бы доказала за что она отвечает а за что нет
Профайл
Z
ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
256
Re: "Связали с моим именем" - Мусагазина заявила о...
Отправлено: 30.08.25 - 22:56
#5
Ну так следствие то ещё идёт, вот как закончится тогда можно будет и говорить. а пока ещё походу ничего и не доказано. время покажет.
Профайл
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45964
"Связали с моим именем" - Мусагазина заявила о клевете на фоне задержаний Джандаева и других медруководителей в Костанайской области
Отправлено: 30.08.25 - 23:10
#6
У кого то что то и где то горит?
Профайл
