Отправлено: - 14:50





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=57068 Действительно, с июля прошлого года я курирую данную структуру. Судя по тому, что ко мне вопросов у органов следствия нет, речь идёт о действиях, совершенных до моего назначения на пост заместителя акима области.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=57068 По части клеветнических публикаций в СМИ я намерена обратиться в судебные органы.Источник:

Цитата:органы следствия нерасторопны, бывает что у них возникают вопросы много позже просто получается если у следователей нет вопросов к нынешнему заму автоматически должны возникнуть к предыдущему? к спанову?Цитата:да зря конечноу нас чуть что сразу чиновники судится начинают тем самым привлекая к себе больше вниманиядаже если человек прав и выйграет дело у населения все ровно будет негативная коннотация данного итоганужны публичные дебаты, разговор, диалогкогда идет пикеровка письмами и пубилкациями за ними не чувствуется человеческий фактора когда садишься с человеком за стол, беседуешь прямо тут бывает что многие начинают идти на компромисс потому что не все бумажками можно доказать и указатьпровести бы у нас такой диалог/ дискуссию общественников и зама тогда может эффект был бы больше. и мусагазина вполне подробно бы доказала за что она отвечает а за что нет