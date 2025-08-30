НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Амиржан КОСАНОВ: Как слово президента отзовется?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52456
Амиржан КОСАНОВ: Как слово президента отзовется?
Отправлено: 30.08.25 - 16:01
Страна в ожидании очередного Послания главы государства. И я, как гражданин, жизнь которого зависит в том числе и от этого документа, вправе задать некоторые вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать в речи президента.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3835
Re: Амиржан КОСАНОВ: Как слово президента отзовется?
Отправлено: 30.08.25 - 16:01
#1
//Страна в ожидании очередного Послания главы государства.//- прям все ждут? Большинство ни слушать ни смотреть не будет.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7695
Re: Амиржан КОСАНОВ: Как слово президента отзовется?
Отправлено: 30.08.25 - 17:17
#2
С днем конституции! Только вот как относиться к главному документу страны, если его перекраивают по своему усмотрению,крутят,вертят как хотят,а мы как малые дети радуемся и хлопаем в ладошки.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8318
Амиржан КОСАНОВ: Как слово президента отзовется?
Отправлено: 30.08.25 - 18:59
#3
Я за него голосовал, ошибка оказалось, разочарование! Надо расплачиваться за свою ошибку!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8318
Амиржан КОСАНОВ: Как слово президента отзовется?
Отправлено: 30.08.25 - 19:10
#4
Ладно Назарбаев воровал, но для простых людей возможности жить были, сейчас что?
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8318
Амиржан КОСАНОВ: Как слово президента отзовется?
Отправлено: 30.08.25 - 19:22
#5
Я ездил в Астану, для помощников заместителей председателя Мажилиса не вопрос было два миллиона за вечер в ресторане отдать! Сейчас никому ничего не позволено, у Кайрата Боранбаева отняли несколько миллиардов долларов за то, что он бывший сват Дариги Назарбаевой! Надо все делать по закону, а не по желанию! Вменили ему что он , получил прибыль! Предприниматель должен от любой сделки получать прибыль, это его задача, что не так?
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1080
Re: Амиржан КОСАНОВ: Как слово президента отзовется?
Отправлено: 30.08.25 - 22:33
#6
Тут все просто, тот кто ворует бюджет или его раздает налево и направо, или нарушает, не стесняясь, действующие законы, тот будет саботировать все, даже провоцируя население на саботаж через СМИ! Легко увидеть мусоринку в чужом глазу, а в своем не замечать бревно! Поэтому гос-ву нужно обязать всех соблюдать закон, не зависимо от ранга и социального положения, вот тогда будет порядок!
