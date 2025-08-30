Амиржан КОСАНОВ: Как слово президента отзовется?

Отправлено: - 19:22

Я ездил в Астану, для помощников заместителей председателя Мажилиса не вопрос было два миллиона за вечер в ресторане отдать! Сейчас никому ничего не позволено, у Кайрата Боранбаева отняли несколько миллиардов долларов за то, что он бывший сват Дариги Назарбаевой! Надо все делать по закону, а не по желанию! Вменили ему что он , получил прибыль! Предприниматель должен от любой сделки получать прибыль, это его задача, что не так?