Карачун
23.04.23
1747
Форумная эклектика
23.07.25 - 13:25
И я, на самом деле даже благодарен гражданам добровольно указывающим национальность в паспорте за проявленную гражданскую ответственность.
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7393
Форумная эклектика
23.07.25 - 13:49
Сабыр: Конечно,такая деградация происходит это кошмар. Раньше бы даже мысли такой не возникало прийти в офис в шортах. И самое страшное что люди даже не понимают что он делает "нитак",когда делаешь замечание, когда он по видеосвязи общается со своей любимой посреди офиса,и говорит "что я сделал неправильно,брат" или машину паркует "раком" около офиса и говорит "брат,а кому она мешает обьехать же можно".. А ещё это постоянное "брат".. Что стало с людьми,ведь было же у нас светское общество, жили культурно.

Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7393
Форумная эклектика
30.07.25 - 11:58
maxsaf: Зато наверняка это есть в тексте договора, который подписывали. Точнее, читайте всё внимательно, что подписываете.

Vit: Всё верно ломбард сделал.Допустим я открою ломбард и каждому деньги бесплатно на два дня не дам. Дал 150. Пофиг два дня или месяц мне надо сверху премию,а иначе мой ломбард обонкротится)

Сабыр: Ломбард прав 100%. А вы хотели 300тг им заплатить за пользование деньгами,плюс з/плата сотруднице? Вот вы люди интересные. Я в шоке от таких.

В целом, на мой взгляд, посыл у Сайлау правильный, он предупреждает граждан, чтобы они не попали в такую ситуацию.

сайлау курманов
сайлау курманов
рудный
02.07.12
7695
Форумная эклектика
30.07.25 - 12:23
мой взгляд, посыл у Сайлау правильный
Я ничего не требую лишнего, всего лишь пусть каждый откровенно говорит о своих намерениях откровенно,а не заговаривать в зубы с широкой улыбкой.
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7393
Форумная эклектика
04.08.25 - 10:57
maxsaf: Вы так говорите, как будто это я туда те войска загнал. Надо было сразу выгонять весь Черноморский флот в Балтику, в первый же день независимости Украины. Но этого не сделала Украина, получили в итоге мирный референдум.

Kairat stayer: Мирный референдум получили? Последствия - санкций, изоляция, далее будем наблюдать за развитием событий.

При чём выгонять или не выгонять флот в Балтику? Также тогдашние правители трёх стран могли при развале СССР, по братски договорится о переходе Крыма под юрисдикцию России, в декабре 1991 года, под песни с балалайкой, гармошкой под 100 грамм. Кстати, в Беловежской пуще всё точно прошло мирно, без бюллетеней, вместо автоматов ручки, а вместо референдума рюмки, но это конечно, для сказочников и ура патриотов совсем другое.

Референдум в Крыму противоречит конституции Украины, международное сообщество не признало результаты голосования, проведенного под угрозой насилия и запугивания со стороны российского военного вмешательства, нарушающего международное право, обсуждали ранее. Так же обсуждали, что крупномасштабное вторжение в 2022 году в ООН признали агрессией более 120 стран мира, из проголосовавших более 140 стран.

Подробнее здесь:

Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7393
Форумная эклектика
15.08.25 - 12:38
Kairat stayer: Бумерангом-то махать не трудно, можно и самому себе по макушке зарядить, возвращается. Кто кидает бумеранг в поле соседу, тот потом будет собирать урожай синяков у себя на лбу ;-) :lol: :lol:

Подробнее здесь:



Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7393
Форумная эклектика
30.08.25 - 14:39
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, поздравляю с Днём Конституции, всем желаю мира, радости, добра, процветания и прекрасного настроения!
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7393
Форумная эклектика
30.08.25 - 15:19
Наверное люди возраста 50+ смотрели сериал про Штирлица - Семнадцать мгновений весны (1973 г.). Он говорил на немецком лучше самих немцев, знал их культуру, традиции, язык до мельчайших деталей. По сути, его образ был идеальным, разведчик в массовом сознании при советах был не просто героем, а эталоном умного человека. Если говорить про ум и эрудицию, Штирлиц - знал языки, ориентировался в культуре, читал книги, не предал Родину, хотя жил среди врагов, был хладнокровным, сдержанным и скромным. Главная черта - преданность делу, личного счастья если судить по фильму почти не имел, всё ради Родины.

Отмечают, что прототип Исаева-Штирлица собирательный образ, а не один конкретный человек. Юлиан Семёнов, автор «Семнадцати мгновений весны», опирался на воспоминания о советских разведчиках.

У большинства разведчиков личное счастье действительно складывалось непросто. Работа разведчика вела к постоянным жертвам: нельзя было заводить прочных связей, жизнь под чужим именем, риск разоблачения, многие семьи оставались в СССР, разведчики могли годами не видеть жен и детей. То есть в реальности личное счастье для таких людей действительно отходило на второй план, Родина и служба были выше.

Действительно Штирлиц, как и Чапаев, были в своё время символами эпохи, благодаря массовой литературе, кино, школьной программе - были узнаваемыми. В период СССР и до настоящего времени "вторая жизнь» героев отражается - в фольклоре, анекдотах и мемах. В народе существуют «официальный» образ и рядом анекдотический :lol: :lol: :lol:

Небольшое пояснение: Штруппи - кличка собаки в Германий (Лохматик).
Урда - один из двух официальных языков в Пакистане, в Индии урда - признан одним из официальных языков. Разговаривают в Саудовской Аравии, ОАЭ, Великобритании, США и Канаде, где есть большие пакистанские и индийские общины.



