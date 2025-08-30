Re: Костанайцы могут выбрать дизайн будущего сквера онлайн

Отправлено: - 14:55

бутылку рудненского тана



главный бренд области который даже в германии знают

кого не спроси про костанай у обывателя сразу на пищу выходит аспект

никто не интересуется что у нас зерно, промышленность, кия, космонавты садяться))

все знают что в области делают офигенный тан, грушевый арасановский и пиво наше

вот и сделайте точку притяжения огромную бутылку тана и все будут там фоткаться)))