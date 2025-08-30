НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Костанайцы могут выбрать дизайн будущего сквера онлайн
30.08.25 - 14:55
Предложения акимат принимает в комментариях под постом акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. Описать предлагается центральный объект, который должен стать символом города и олицетворять его историю.
Читать новость

Re: Костанайцы могут выбрать дизайн будущего сквера онлайн
30.08.25 - 14:55
бутылку рудненского тана

главный бренд области который даже в германии знают
кого не спроси про костанай у обывателя сразу на пищу выходит аспект
никто не интересуется что у нас зерно, промышленность, кия, космонавты садяться))
все знают что в области делают офигенный тан, грушевый арасановский и пиво наше
вот и сделайте точку притяжения огромную бутылку тана и все будут там фоткаться)))
