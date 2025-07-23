Сабыр: Конечно,такая деградация происходит это кошмар. Раньше бы даже мысли такой не возникало прийти в офис в шортах. И самое страшное что люди даже не понимают что он делает "нитак",когда делаешь замечание, когда он по видеосвязи общается со своей любимой посреди офиса,и говорит "что я сделал неправильно,брат" или машину паркует "раком" около офиса и говорит "брат,а кому она мешает обьехать же можно".. А ещё это постоянное "брат".. Что стало с людьми,ведь было же у нас светское общество, жили культурно.
maxsaf: Вы так говорите, как будто это я туда те войска загнал. Надо было сразу выгонять весь Черноморский флот в Балтику, в первый же день независимости Украины. Но этого не сделала Украина, получили в итоге мирный референдум.
Kairat stayer: Мирный референдум получили? Последствия - санкций, изоляция, далее будем наблюдать за развитием событий.
При чём выгонять или не выгонять флот в Балтику? Также тогдашние правители трёх стран могли при развале СССР, по братски договорится о переходе Крыма под юрисдикцию России, в декабре 1991 года, под песни с балалайкой, гармошкой под 100 грамм. Кстати, в Беловежской пуще всё точно прошло мирно, без бюллетеней, вместо автоматов ручки, а вместо референдума рюмки, но это конечно, для сказочников и ура патриотов совсем другое.
Референдум в Крыму противоречит конституции Украины, международное сообщество не признало результаты голосования, проведенного под угрозой насилия и запугивания со стороны российского военного вмешательства, нарушающего международное право, обсуждали ранее. Так же обсуждали, что крупномасштабное вторжение в 2022 году в ООН признали агрессией более 120 стран мира, из проголосовавших более 140 стран.
Наверное люди возраста 50+ смотрели сериал про Штирлица - Семнадцать мгновений весны (1973 г.). Он говорил на немецком лучше самих немцев, знал их культуру, традиции, язык до мельчайших деталей. По сути, его образ был идеальным, разведчик в массовом сознании при советах был не просто героем, а эталоном умного человека. Если говорить про ум и эрудицию, Штирлиц - знал языки, ориентировался в культуре, читал книги, не предал Родину, хотя жил среди врагов, был хладнокровным, сдержанным и скромным. Главная черта - преданность делу, личного счастья если судить по фильму почти не имел, всё ради Родины.
Отмечают, что прототип Исаева-Штирлица собирательный образ, а не один конкретный человек. Юлиан Семёнов, автор «Семнадцати мгновений весны», опирался на воспоминания о советских разведчиках.
У большинства разведчиков личное счастье действительно складывалось непросто. Работа разведчика вела к постоянным жертвам: нельзя было заводить прочных связей, жизнь под чужим именем, риск разоблачения, многие семьи оставались в СССР, разведчики могли годами не видеть жен и детей. То есть в реальности личное счастье для таких людей действительно отходило на второй план, Родина и служба были выше.
Действительно Штирлиц, как и Чапаев, были в своё время символами эпохи, благодаря массовой литературе, кино, школьной программе - были узнаваемыми. В период СССР и до настоящего времени "вторая жизнь» героев отражается - в фольклоре, анекдотах и мемах. В народе существуют «официальный» образ и рядом анекдотический
Небольшое пояснение: Штруппи - кличка собаки в Германий (Лохматик). Урда - один из двух официальных языков в Пакистане, в Индии урда - признан одним из официальных языков. Разговаривают в Саудовской Аравии, ОАЭ, Великобритании, США и Канаде, где есть большие пакистанские и индийские общины.
