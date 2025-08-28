Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь ждут изменения. Что предлагает акимат?
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52455
Отправлено: 28.08.25 - 16:26
Уже почти два месяца, как автобус под номером 120 перестал заезжать на городские остановки. Но на недавнем брифинге оказалось, что власти намерены изменить график движения. Кроме того, перевозчик ИП "Брунер" не отказался от идеи судиться с акиматом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1680
Отправлено: 28.08.25 - 16:26
Цитата:
Чиновничья математика - она такая...
Голову по назначению использовать не научились. Урезали автобусы. Начнется учебный год - поедут студенты. Поедут дачники - давка будет - просто жесть. Но куда им? Они ж не ездят на автобусе. Только если для вида, в пустом салоне с журналистами на борту...
Имеется положительная динамика - рост количества пассажиров. До изменения схемы движения пассажиропоток на данном маршруте составлял 2200-2400 пассажиров в день. На сегодня в день перевозят около 2 000 пассажиров

Чиновничья математика - она такая...
Чиновничья математика - она такая...
Голову по назначению использовать не научились. Урезали автобусы. Начнется учебный год - поедут студенты. Поедут дачники - давка будет - просто жесть. Но куда им? Они ж не ездят на автобусе. Только если для вида, в пустом салоне с журналистами на борту...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3835
Re: Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь...
Отправлено: 28.08.25 - 17:30
очень хочется акиматчикам, чтобы народ набивался в автобусы как сельди в бочку. Для этого и автобусы маломерные на линии поставили. Но этого мало. Недостаточно плотно в автобусы сельди набивались. Так что решили теперь еще и интервал между рейсами увеличить. Теперь уже точно на 100% сельдь в автобусы набиваться будет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4613
Отправлено: 28.08.25 - 19:29
Цитата:
У меня такие ощущения, что акиматчикам до народа вообще ноль интереса. Им главное принцип показать и "бодания с частником выиграть. Детский сад отдыхает. До цивилизации ещё несколько веков.
юля елиссева:
очень хочется акиматчикам, чтобы народ набивался в автобусы как сельди в бочку
очень хочется акиматчикам, чтобы народ набивался в автобусы как сельди в бочку
У меня такие ощущения, что акиматчикам до народа вообще ноль интереса. Им главное принцип показать и "бодания с частником выиграть. Детский сад отдыхает. До цивилизации ещё несколько веков.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7695
Re: Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь...
Отправлено: 28.08.25 - 22:03
Когда чиновникам дают волю поруководить где-нибудь,там возникают куча проблем. Чтобы не быть голословным, приведу пример. Продажа пива. Вертели,крутили с лицензией,всякие ограничения по времени,стометровки,а теперь хотят специализированные магазины. При этом никого не беспокоят интересы пополнения бюджета страны
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1488
Re: Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь...
Отправлено: 30.08.25 - 07:37
Все в точности так, как писал один поэт- сатирик "все было в общем- то неплохо,
пока не стали улучшать"
пока не стали улучшать"
пока не стали улучшать"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1473
Re: Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь...
Отправлено: 30.08.25 - 09:33
Взялись за экономию акиматчики. Разве 1 млрд субсидий на транспорт это много? Недавно километр дороги за 1млрд сдавали, а по городу в год таких километров десятки сдают. Туда не жалко? Там свои?
Рабочие места (условия для их возникновения) даже в пригороде создать не можете, люди ездят на работу в Костанай и (!) платят налоги с дохода. Вот и обеспечьте их хотя бы транспортом приличным и доступным. А иначе на что идут налоги-то?
Рабочие места (условия для их возникновения) даже в пригороде создать не можете, люди ездят на работу в Костанай и (!) платят налоги с дохода. Вот и обеспечьте их хотя бы транспортом приличным и доступным. А иначе на что идут налоги-то?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1680
Отправлено: 30.08.25 - 09:50
Цитата:
На премиальные кроссоверы представительского класса, которые избавят наших чиновников от этой пытки - ездить на автобусах с простолюдинами. На этом экономить нельзя никак!!
Тот самый:
на что идут налоги-то?
на что идут налоги-то?
На премиальные кроссоверы представительского класса, которые избавят наших чиновников от этой пытки - ездить на автобусах с простолюдинами. На этом экономить нельзя никак!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2421
Re: Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь...
Отправлено: 30.08.25 - 11:27
"Ничто так не ухудшает жизнь, как меры правительства по её улучшению"
