Как не оказаться нищим на пенсии по вине работодателя: что проверить заранее
 
 
Как не оказаться нищим на пенсии по вине работодателя: что проверить заранее
Отправлено: 30.08.25 - 10:00
Чтобы выход на пенсию в Казахстане не обернулся непредвиденными проблемами и бюрократическими проволочками, необходимо подойти к этому этапу со всей ответственностью. Какие шаги нужно предпринять, чтобы сумма пенсии была рассчитана правильно?
Re: Как не оказаться нищим на пенсии по вине работодателя: что...
Отправлено: 30.08.25 - 10:00
Знаю многих людей, которые всю жизнь просидели дома,однако получают хорошую пенсию. Этим людям от фонаря начисляли пенсионные взносы и благодаря этому они оказались успешным пенсионерами,когда кто-то упахивался и получил пшик. Надо придумать другой метод начисления пенсии, да хотя бы справку об стаже подтверждынный архивом.
Как не оказаться нищим на пенсии по вине работодателя: что проверить заранее
Отправлено: 30.08.25 - 11:15
Цитата:
сайлау курманов:
однако получают хорошую пенсию.

Родители уже 15 лет на пенсии. Работали всю жизнь на железной дороге. Но, за три года до пенсии я оформила их работниками своего ИП и дополнительно отчисляла пенсионку. У железнодорожников пенсия итак хорошая, но у моих родителей, благодаря дополнительным отчислениям, стала ещё больше. Для тех у кого есть трудовой стаж до 1998 года, делать дополнительные пенсионные отчисления последние 3-5 лет перед пенсией - это годный лайфхак, как сделать размер пенсии больше.
