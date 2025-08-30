Отправлено: - 11:15

сайлау курманов:

однако получают хорошую пенсию.

Цитата:Родители уже 15 лет на пенсии. Работали всю жизнь на железной дороге. Но, за три года до пенсии я оформила их работниками своего ИП и дополнительно отчисляла пенсионку. У железнодорожников пенсия итак хорошая, но у моих родителей, благодаря дополнительным отчислениям, стала ещё больше. Для тех у кого есть трудовой стаж до 1998 года, делать дополнительные пенсионные отчисления последние 3-5 лет перед пенсией - это годный лайфхак, как сделать размер пенсии больше.