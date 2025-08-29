Зато вид какой благообразный - бородатобезусый , т.е. правоверный мусульманин!Наверное, проституток на халальность проверял, прежде чем развозить.Тьфу, лицемер! Получается как в известном анекдоте : - Ты или крестик сними, или трусы надень.
Филипповна: Зато вид какой благообразный - бородатобезусый , т.е. правоверный мусульманин!
Ага, и "типично мусульманские" имя с фамилией. Растительность на лице может быть какая угодно, и в какой угодно комбинации, просто для имиджа, и при этом ни коим образом не являться признаком принадлежности к какой-либо религии, группе или к чему-то ещё.
В современном сознании любой темноволосый мужчина с бородой (как и женщина в хиджабе, кстати) ассоциируется с террористом, поэтому во многих странах буйная растительность на лице становится причиной повышенного интереса к человеку со стороны правоохранительных органов. Например, в Узбекистане нет официального запрета на ношение бороды, но многие мужчины расстаются с ней, чтобы не вызывать подозрения и не оказаться в «списке бородатых» Службы безопасности. Узбеку-бородачу для получения паспорта требуется специальная справка, доказывающая его непринадлежность к экстремизму, получить которую практически невозможно. Дагестанские бородачи рискуют постановкой на «профилактический учет»
На вопрос Снежаны о том, просили ли следователи сказать на допросе, что Шелепов заставлял ее заниматься проституцией, та ответила:
- Не просили напрямую, но очень часто задавали этот вопрос. Просили вспомнить, хорошенько подумать.
Какое отношение подобная просьба имеет к организации притона? Теоретически, если я воспользуюсь такой услугой, и меня все устроит, я предложу не останавливаться на достигнутом, продолжать, расширять "спектр услуг", я что, тоже стану организатором притона? А если попрошу следующий раз привести подругу, тогда злостный организатор-рецидивист? Нужно как минимум доказать факт получения с этого дохода.
Цитата:
Так и так, мы занимаемся проституцией, нас по саунам возить надо, мы тебе будем платить больше, чем обычно, 20 000, к примеру.
А вот это уже странно. С какого перепугу проститутки стали такими щедрыми? По идее, наоборот, за опт им полагается скидка и вообще, что это за цифра 20.000? За рейс? За всю ночь безлимитных покатушек? Или за год извоза?
