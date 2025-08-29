Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Нас по саунам возить надо» - Таксисту, развозившему проституток в Костанае, вменяют организацию притона. Его близкие не согласны с обвинением
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52451
Отправлено: 29.08.25 - 15:49
По словам родственников Валерия ШЕЛЕПОВА, проститутки сами предложили ему возить их, а доходов с остальных таких таксистов он не получал. А значит, организатором притона не является.
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 502
Re: «Нас по саунам возить надо» - Таксисту, развозившему...
Отправлено: 29.08.25 - 15:49
Ушлый парнишка, нормально работать не пробовал? Зачем возить по саунам девушек? Просто таксовать видимо уже не вариант, обязательно нужно влезть в блудняк
Отправлено: 29.08.25 - 16:07
Зато вид какой благообразный - бородатобезусый , т.е. правоверный мусульманин!Наверное, проституток на халальность проверял, прежде чем развозить.Тьфу, лицемер! Получается как в известном анекдоте : - Ты или крестик сними, или трусы надень.
[Исправлено: Gljuk, 29.08.2025 - 16:46]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 1029
Отправлено: 29.08.25 - 18:05
Цитата:
Ага, и "типично мусульманские" имя с фамилией. Растительность на лице может быть какая угодно, и в какой угодно комбинации, просто для имиджа, и при этом ни коим образом не являться признаком принадлежности к какой-либо религии, группе или к чему-то ещё.
[Исправлено: Undead, 29.08.2025 - 19:08]
Филипповна:
Зато вид какой благообразный - бородатобезусый , т.е. правоверный мусульманин!
Ага, и "типично мусульманские" имя с фамилией. Растительность на лице может быть какая угодно, и в какой угодно комбинации, просто для имиджа, и при этом ни коим образом не являться признаком принадлежности к какой-либо религии, группе или к чему-то ещё.
Re: «Нас по саунам возить надо» - Таксисту, развозившему...
Отправлено: 29.08.25 - 19:17
Цитата:
В современном сознании любой темноволосый мужчина с бородой (как и женщина в хиджабе, кстати) ассоциируется с террористом, поэтому во многих странах буйная растительность на лице становится причиной повышенного интереса к человеку со стороны правоохранительных органов. Например, в Узбекистане нет официального запрета на ношение бороды, но многие мужчины расстаются с ней, чтобы не вызывать подозрения и не оказаться в «списке бородатых» Службы безопасности. Узбеку-бородачу для получения паспорта требуется специальная справка, доказывающая его непринадлежность к экстремизму, получить которую практически невозможно. Дагестанские бородачи рискуют постановкой на «профилактический учет»
Undead:
Re: «Нас по саунам возить надо» - Таксисту, развозившему...
Отправлено: 29.08.25 - 19:18
Цитата:
Какое отношение подобная просьба имеет к организации притона? Теоретически, если я воспользуюсь такой услугой, и меня все устроит, я предложу не останавливаться на достигнутом, продолжать, расширять "спектр услуг", я что, тоже стану организатором притона? А если попрошу следующий раз привести подругу, тогда злостный организатор-рецидивист? Нужно как минимум доказать факт получения с этого дохода.
Цитата:
А вот это уже странно. С какого перепугу проститутки стали такими щедрыми? По идее, наоборот, за опт им полагается скидка и вообще, что это за цифра 20.000? За рейс? За всю ночь безлимитных покатушек? Или за год извоза?
На вопрос Снежаны о том, просили ли следователи сказать на допросе, что Шелепов заставлял ее заниматься проституцией, та ответила:
- Не просили напрямую, но очень часто задавали этот вопрос. Просили вспомнить, хорошенько подумать.
Какое отношение подобная просьба имеет к организации притона? Теоретически, если я воспользуюсь такой услугой, и меня все устроит, я предложу не останавливаться на достигнутом, продолжать, расширять "спектр услуг", я что, тоже стану организатором притона? А если попрошу следующий раз привести подругу, тогда злостный организатор-рецидивист? Нужно как минимум доказать факт получения с этого дохода.
Цитата:
Так и так, мы занимаемся проституцией, нас по саунам возить надо, мы тебе будем платить больше, чем обычно, 20 000, к примеру.
А вот это уже странно. С какого перепугу проститутки стали такими щедрыми? По идее, наоборот, за опт им полагается скидка и вообще, что это за цифра 20.000? За рейс? За всю ночь безлимитных покатушек? Или за год извоза?
Отправлено: 29.08.25 - 19:21
Цитата:
Поправочка: не любой, а именно безусый.
Филипповна:
В современном сознании любой темноволосый мужчина с бородой (как и женщина в хиджабе, кстати) ассоциируется с террористом,
Поправочка: не любой, а именно безусый.
