На вопрос Снежаны о том, просили ли следователи сказать на допросе, что Шелепов заставлял ее заниматься проституцией, та ответила:



- Не просили напрямую, но очень часто задавали этот вопрос. Просили вспомнить, хорошенько подумать.





Так и так, мы занимаемся проституцией, нас по саунам возить надо, мы тебе будем платить больше, чем обычно, 20 000, к примеру.

Цитата:Какое отношение подобная просьба имеет к организации притона? Теоретически, если я воспользуюсь такой услугой, и меня все устроит, я предложу не останавливаться на достигнутом, продолжать, расширять "спектр услуг", я что, тоже стану организатором притона? А если попрошу следующий раз привести подругу, тогда злостный организатор-рецидивист? Нужно как минимум доказать факт получения с этого дохода.Цитата:А вот это уже странно. С какого перепугу проститутки стали такими щедрыми? По идее, наоборот, за опт им полагается скидкаи вообще, что это за цифра 20.000? За рейс? За всю ночь безлимитных покатушек? Или за год извоза?