Комментарий к этой публикации предоставила директор по коммуникациям и маркетингу группы компаний Sergek Асель КУЖАХМЕТОВА:



- Мы верим в справедливое и объективное рассмотрение дела в апелляционной инстанции и будем последовательно отстаивать свои права и интересы в правовом поле. После праздников ожидается продолжение слушания апелляционной жалобы в Костанайском областном суде.

Как частный инвестор, мы вложили в проект в Костанайской области более 2 млрд тенге собственных средств и до сих пор обеспечиваем работу системы “Sergek” за свой счёт. При этом уполномоченные органы используют систему в ежедневной работе, что подтверждает её эффективность и практическую значимость. Напомним, что цель проекта ГЧП - повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности, оперативная аналитика и поддержка раскрываемости преступлений. Наша компания никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств в рамках соглашений о ГЧП. Мы всегда несем ответственность за свою работу и действия. Мы убеждены, что проекты государственно-частного партнёрства должны строиться в первую очередь на партнёрстве, доверии и взаимной ответственности. Только так можно сохранить инвестиционную привлекательность региона и обеспечить дальнейшее развитие умных и безопасных городов.

Мы хотим напомнить, что наша компания не является торговцами камерами видеонаблюдения. Мы обладаем огромным опытом разработки и создания интеллектуальных систем - от системы общественной и дорожной безопасности “Sergek” до систем управления транспортной инфраструктурой городов и уникальных платформ. Кроме штатной численности IT-специалистов и инженеров, в нашей команде трудятся различные специалисты, в том числе высококвалифицированные профессионалы в сфере ГЧП. Наших компетенций хватает, чтобы предлагать городам взаимовыгодные варианты государственно-частного партнерства.

В 2023 году, при инициации проекта в Костанайской области, мы предложили реализацию сервисной модели ГЧП. Такая модель была осознанно выбрана для снятия бюджетных капитальных затрат и переноса ряда рисков (технологических, эксплуатационных, сервисных, кибербезопасности, кадровых) на частного партнёра, с оплатой по факту оказания услуги и исполнения ключевых показателей качества услуг. Подобная модель является стандартной мировой практикой для сложных цифровых интеллектуальных систем. Кроме того, до реализации проектов ГЧП они должны получить отраслевые заключения от уполномоченных органов. Данная практика позволяет рассмотреть проект с разных сторон и предотвратить выбор невыгодных форм реализации проекта. Так, по проекту получены положительные отраслевые заключения Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области, Департамента полиции Костанайской области, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На тот момент отраслевое заключение Управления информатизации, которое сейчас так упорно пытается отказаться от партнерства с нашей компанией, также положительно оценивало предложенную сервисную модель ГЧП. По их положительному заключению альтернативные способы реализации проекта были невыгодны государству, которое понесло бы риски по проекту. Предполагаемая реализация ГЧП должна была снизить эти риски не только для госпартнеров, но и для частного инвестора.

Но получилось так, что частный партнер оказался не защищен от того, что госпартнер может просто передумать и подать иск на расторжение договора, когда проект уже построен и функционирует.

Во время аудиторской проверки Департамент внутреннего государственного аудита Костанайской области не выявил финансовых нарушений. Согласно предписанию данного органа обязательств по возмещению ущерба или восстановлению (работами, услугами, поставками) не имеется.

Хотелось бы отметить, что мы уважительно относимся к проверкам и диалогу с контролирующими органами. Мы представили суду все технические паспорта, акты наладки, схемы архитектуры и иные материалы, подтверждающие корректную комплектацию и работоспособность АПК «Сергек» в архитектуре с серверной аналитикой.

Мы надеемся, что в конечном итоге закон и факты будут поставлены выше субъективных трактовок, а суд примет справедливое решение в интересах общества, государства и инвестора.