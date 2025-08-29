НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Выпил, украл, в тюрьму! - Два угона автомобилей раскрыли по «горячим следам» в Костанайской области
 
 
Выпил, украл, в тюрьму! - Два угона автомобилей раскрыли по «горячим следам» в Костанайской области
Отправлено: 29.08.25 - 10:38
26 августа в полицию Рудного поступило сообщение об угоне автомобиля Honda Civic, припаркованного во дворе жилого дома. И в Костанае ночью 28 августа патрульные полицейские заметили автомобиль, движущийся на высокой скорости.
Читать новость

Re: Выпил, украл, в тюрьму! - Два угона автомобилей раскрыли по...
Отправлено: 29.08.25 - 10:38
#1
"жителя Астане" ;-)
Re: Выпил, украл, в тюрьму! - Два угона автомобилей раскрыли по...
Отправлено: 29.08.25 - 10:50
#2
Цитата:
при выявлении подозрительных действий

Сегодня утром на Абая-Гоголя чуть лоб в лоб не словил гранту/Приору. Хитромудрый торопыга решил просто через сплошную выйти на встречку (по совместительству на мою третью полосу для поворота налево) и обойти собравшуюся "пробку". Надеюсь, награда в виде красочной фотографии и циферкой штрафа найдет своего героя.
Re: Выпил, украл, в тюрьму! - Два угона автомобилей раскрыли по...
Отправлено: 29.08.25 - 11:02
#3
Да уж,сколько идиотов на планете Земля..
Re: Выпил, украл, в тюрьму! - Два угона автомобилей раскрыли по...
Отправлено: 29.08.25 - 17:53
#4
Цитата:
vofkakst:
Надеюсь, награда в виде красочной фотографии и циферкой штрафа найдет своего героя.

Циферки там не будет. Встречка через сплошную - лишение ВУ на 6 месяцев.
Выпил, украл, в тюрьму! - Два угона автомобилей раскрыли по «горячим следам» в Костанайской области
Отправлено: 29.08.25 - 17:59
#5
Цитата:
Undead:

Ну это я образно. А ему ничего не будет -сергек то висит (если вообще висит) за новомодным led-экраном, который каперы заслоняет...
