Отправлено: - 10:50

при выявлении подозрительных действий

Цитата:Сегодня утром на Абая-Гоголя чуть лоб в лоб не словил гранту/Приору. Хитромудрый торопыга решил просто через сплошную выйти на встречку (по совместительству на мою третью полосу для поворота налево) и обойти собравшуюся "пробку". Надеюсь, награда в виде красочной фотографии и циферкой штрафа найдет своего героя.