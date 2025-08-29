Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Бесплатный “Сергек” бывает только в Костанае - Снизит ли конфликт между местными властями и частной компанией доверие инвесторов к региону?
Бесплатный “Сергек” бывает только в Костанае - Снизит ли конфликт между местными властями и частной компанией доверие инвесторов к региону?
Бесплатный “Сергек” бывает только в Костанае - Снизит ли конфликт между местными властями и частной компанией доверие инвесторов к региону?
Отправлено: 29.08.25 - 09:36
В Костанае продолжаются споры вокруг системы видеонаблюдения “Сергек”. Редакция "НГ" представляет взгляд на этот конфликт корреспондента портала DKNews.kz. И предлагает его участникам прокомментировать эту оценку.
Отправлено: 29.08.25 - 09:36
Не рой другому яму, сам в нее попадешь)))
Хотели своими сергеками людей ра деньги напрячь - в итоге сами зарюхались.
Хотели своими сергеками людей ра деньги напрячь - в итоге сами зарюхались.
Отправлено: 29.08.25 - 10:37
бери ношу по себе - чтоб не падать при ходьбе))
Отправлено: 29.08.25 - 12:06
Комментарий к этой публикации предоставила директор по коммуникациям и маркетингу группы компаний Sergek Асель КУЖАХМЕТОВА:
- Мы верим в справедливое и объективное рассмотрение дела в апелляционной инстанции и будем последовательно отстаивать свои права и интересы в правовом поле. После праздников ожидается продолжение слушания апелляционной жалобы в Костанайском областном суде.
Как частный инвестор, мы вложили в проект в Костанайской области более 2 млрд тенге собственных средств и до сих пор обеспечиваем работу системы “Sergek” за свой счёт. При этом уполномоченные органы используют систему в ежедневной работе, что подтверждает её эффективность и практическую значимость. Напомним, что цель проекта ГЧП - повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности, оперативная аналитика и поддержка раскрываемости преступлений. Наша компания никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств в рамках соглашений о ГЧП. Мы всегда несем ответственность за свою работу и действия. Мы убеждены, что проекты государственно-частного партнёрства должны строиться в первую очередь на партнёрстве, доверии и взаимной ответственности. Только так можно сохранить инвестиционную привлекательность региона и обеспечить дальнейшее развитие умных и безопасных городов.
Мы хотим напомнить, что наша компания не является торговцами камерами видеонаблюдения. Мы обладаем огромным опытом разработки и создания интеллектуальных систем - от системы общественной и дорожной безопасности “Sergek” до систем управления транспортной инфраструктурой городов и уникальных платформ. Кроме штатной численности IT-специалистов и инженеров, в нашей команде трудятся различные специалисты, в том числе высококвалифицированные профессионалы в сфере ГЧП. Наших компетенций хватает, чтобы предлагать городам взаимовыгодные варианты государственно-частного партнерства.
В 2023 году, при инициации проекта в Костанайской области, мы предложили реализацию сервисной модели ГЧП. Такая модель была осознанно выбрана для снятия бюджетных капитальных затрат и переноса ряда рисков (технологических, эксплуатационных, сервисных, кибербезопасности, кадровых) на частного партнёра, с оплатой по факту оказания услуги и исполнения ключевых показателей качества услуг. Подобная модель является стандартной мировой практикой для сложных цифровых интеллектуальных систем. Кроме того, до реализации проектов ГЧП они должны получить отраслевые заключения от уполномоченных органов. Данная практика позволяет рассмотреть проект с разных сторон и предотвратить выбор невыгодных форм реализации проекта. Так, по проекту получены положительные отраслевые заключения Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области, Департамента полиции Костанайской области, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
На тот момент отраслевое заключение Управления информатизации, которое сейчас так упорно пытается отказаться от партнерства с нашей компанией, также положительно оценивало предложенную сервисную модель ГЧП. По их положительному заключению альтернативные способы реализации проекта были невыгодны государству, которое понесло бы риски по проекту. Предполагаемая реализация ГЧП должна была снизить эти риски не только для госпартнеров, но и для частного инвестора.
Но получилось так, что частный партнер оказался не защищен от того, что госпартнер может просто передумать и подать иск на расторжение договора, когда проект уже построен и функционирует.
Во время аудиторской проверки Департамент внутреннего государственного аудита Костанайской области не выявил финансовых нарушений. Согласно предписанию данного органа обязательств по возмещению ущерба или восстановлению (работами, услугами, поставками) не имеется.
Хотелось бы отметить, что мы уважительно относимся к проверкам и диалогу с контролирующими органами. Мы представили суду все технические паспорта, акты наладки, схемы архитектуры и иные материалы, подтверждающие корректную комплектацию и работоспособность АПК «Сергек» в архитектуре с серверной аналитикой.
Мы надеемся, что в конечном итоге закон и факты будут поставлены выше субъективных трактовок, а суд примет справедливое решение в интересах общества, государства и инвестора.
Отправлено: 29.08.25 - 16:04
Сергеки, люстры, кибершерифы, скрытые фиксирования. Как только не изощряются. Что ещё придумают для народа, чтобы не расслаблялись?
Отправлено: 29.08.25 - 17:50
А народу слабО досконально выучить и строго соблюдать ПДД? На трассе семерым из десяти на сплошную плевать, не говоря уже о менее грубых нарушениях. Каждый день в городе аварии вижу. Если прокатиться через весь город, от Астыкжана до теплиц, 20-30 нарушений можно насчитать, если не больше.
Просто представьте, что вдруг абсолютно все стали строго соблюдать ПДД. Количество ДТП упадёт практически до нуля, останутся только совсем курьёзные случаи, плюс повреждения машин из-за ям, столкновений с неожиданно упавшим деревом/выбежавшим животным и т.п. Тысячи сохранённых жизней, десятки тысяч неполученных телесных повреждений, целёхонькие автомобили в заводской покраске. Это ли не прекрасно? Ведь дали готовые указания, просто выучить и соблюдать! Так нет ведь...
Отправлено: 29.08.25 - 17:57
Цитата:
Не только в этом проблема.
Разбитые дороги (по которым страшно ездить), глубоченные люки (от которых ходовка просто выходит из чата), очень узкие полосы (боишься шаркнуть соседнюю машину), несоразмерно настроенные светофоры, ужасное освещение (китайские "фонари", которые светят только под себя, не освещая по сути ничего) и дорожники, которые дороги делают с прицелом на повторную работу в следующем году. Эти факторы почему-то забываются. Ответственность всегда только на тех, кто за рулем.
Плюс добавим неграмотно расставленные знаки (например стоит знак "искусственная неровность", который в городе должен стоять за 50-100 метров до самой неровности, у нас же стоят в 3-5 метрах , бывает что прям над самим "лежачим"), то ограничения скорости ставят за 5 метров до пересечения с другой дорогой (сами установщики хоть правила знают?) -вообще красота))))
Undead:
Ведь дали готовые указания, просто выучить и соблюдать
Ведь дали готовые указания, просто выучить и соблюдать
Не только в этом проблема.
Разбитые дороги (по которым страшно ездить), глубоченные люки (от которых ходовка просто выходит из чата), очень узкие полосы (боишься шаркнуть соседнюю машину), несоразмерно настроенные светофоры, ужасное освещение (китайские "фонари", которые светят только под себя, не освещая по сути ничего) и дорожники, которые дороги делают с прицелом на повторную работу в следующем году. Эти факторы почему-то забываются. Ответственность всегда только на тех, кто за рулем.
Плюс добавим неграмотно расставленные знаки (например стоит знак "искусственная неровность", который в городе должен стоять за 50-100 метров до самой неровности, у нас же стоят в 3-5 метрах , бывает что прям над самим "лежачим"), то ограничения скорости ставят за 5 метров до пересечения с другой дорогой (сами установщики хоть правила знают?) -вообще красота))))
Отправлено: 29.08.25 - 18:21
Цитата:
Всё это есть, безусловно. Но подавляющее большинство причин аварий - по вине водителей. Несоблюдение дистанции и боковых интервалов, превышение скорости, переоценка собственного опыта и возможностей, уверенность в безнаказанности. ВУ куплены или подарены вместе с машиной. Да и типа "опытных" тоже хватает, которые " я 20 лет так езжу". И попробуй вдолби в его деревянную голову, что, к примеру, с 6 мая 2024 года поворот на перекрёстке осуществляется строго из правой полосы в правую, из левой в левую. Понаблюдайте, сколько % водителей выполняют этот пункт (п. 53)? Хотя об изменениях из каждого утюга звучало.
vofkakst:
Разбитые дороги (по которым страшно ездить), глубоченные люки (от которых ходовка просто выходит из чата), очень узкие полосы (боишься шаркнуть соседнюю машину), несоразмерно настроенные светофоры, ужасное освещение (китайские "фонари", которые светят только под себя, не освещая по сути ничего) и дорожники, которые дороги делают с прицелом на повторную работу в следующем году. Эти факторы почему-то забываются. Ответственность всегда только на тех, кто за рулем. Плюс добавим неграмотно расставленные знаки (например стоит знак "искусственная неровность", который в городе должен стоять за 50-100 метров до самой неровности, у нас же стоят в 3-5 метрах , бывает что прям над самим "лежачим"), то ограничения скорости ставят за 5 метров до пересечения с другой дорогой (сами установщики хоть правила знают?) -вообще красота))))
Разбитые дороги (по которым страшно ездить), глубоченные люки (от которых ходовка просто выходит из чата), очень узкие полосы (боишься шаркнуть соседнюю машину), несоразмерно настроенные светофоры, ужасное освещение (китайские "фонари", которые светят только под себя, не освещая по сути ничего) и дорожники, которые дороги делают с прицелом на повторную работу в следующем году. Эти факторы почему-то забываются. Ответственность всегда только на тех, кто за рулем. Плюс добавим неграмотно расставленные знаки (например стоит знак "искусственная неровность", который в городе должен стоять за 50-100 метров до самой неровности, у нас же стоят в 3-5 метрах , бывает что прям над самим "лежачим"), то ограничения скорости ставят за 5 метров до пересечения с другой дорогой (сами установщики хоть правила знают?) -вообще красота))))
Всё это есть, безусловно. Но подавляющее большинство причин аварий - по вине водителей. Несоблюдение дистанции и боковых интервалов, превышение скорости, переоценка собственного опыта и возможностей, уверенность в безнаказанности. ВУ куплены или подарены вместе с машиной. Да и типа "опытных" тоже хватает, которые " я 20 лет так езжу". И попробуй вдолби в его деревянную голову, что, к примеру, с 6 мая 2024 года поворот на перекрёстке осуществляется строго из правой полосы в правую, из левой в левую. Понаблюдайте, сколько % водителей выполняют этот пункт (п. 53)? Хотя об изменениях из каждого утюга звучало.
Отправлено: 29.08.25 - 18:37
Цитата:
Жолпол сам то не всегда соблюдает)))
Undead:
Понаблюдайте, сколько % водителей выполняют этот пункт (п. 53)?
Понаблюдайте, сколько % водителей выполняют этот пункт (п. 53)?
Жолпол сам то не всегда соблюдает)))
Отправлено: 29.08.25 - 18:38
Отправлено: 29.08.25 - 18:42
Цитата:
К сожалению, да. Это вообще ни в какие рамки...
vofkakst:
Жолпол сам то не всегда соблюдает)))
Жолпол сам то не всегда соблюдает)))
К сожалению, да. Это вообще ни в какие рамки...
Отправлено: 29.08.25 - 19:37
А вообще, вся катавасия с камерами я думаю не просто так. Это ж какая конкуренция всем автомобилям жолпола. Столько их, тьма тьмущая, ездят друг за другом вдоль и поперёк. А тут какие-то люди из другой области, да ещё и со своими камерами и с процессинговым центром смогут забирать все нарушения... Ващеее.
