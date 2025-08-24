Отправлено: - 09:36

Змея Подколодная:

Где мне на данный момент нужен казахский язык? Где меня не обслужат на русском и я не смогу что то приобрести или мне не окажут услугу? В ГОСах обязаны ответить и принять доки на языке обращения. В магазинах не сталкивалась ни разу с проблемой. В кинотеатрах перевод на русском языке, субтитры только на казахском))) На работе все казахи говорят на русском, за редким исключением. И не из за русскоязычных, в принципе, междусобойчик рабочий на русском всегда. Покажите мне за 30 лет хоть один класс выпускной русскоязычных, которые овладели хотя бы на бытовом уровне казахским? Есть такие выпускные классы? Не на бумаге, реальные. Казахи, это я у вас спросить хочу, почему я до сих пор не знаю казахский язык?)



И вы не хотите отправить свой " языковой патруль" в МинКульт ? Спросить, что за 30 лет они сделали для популяризации гос языка. Ладно, подождем следующие 30 лет.

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива, критического мышления и прекрасного настроения!Цитата:Вы наверное не в школе учитесь, при нынешней тенденции через 30 лет, даже через 100 лет русский язык сохранится, но его монополия будет уменьшаться.Все говорят на русском, на мой взгляд временная иллюзия. Выше в посте отметил, что с каждым годом выпускников школ с казахским языком обучения становится больше. Через 20 - 30 лет это поколение будет определять, на каком языке говорить в стране. Другие языки не будут ущемляться или принижаться, пожалуйста изучайте.Как и вы, выше отдельные "грамотеи" говорят, а зачем мне язык, "Если и так всё удобно» - также просматривается классический потребительский подход: "Раз в магазине обслужили – значит, всё окей" (Полиязычие - хорошо). Но язык государства – это не только про покупки. Для подрастающего поколения - это образование, культура, наука, политика, правовое поле и.т.д. Не знать его, значит в будущем ограничивать себя.Говорите 30 лет прошло результата нет, результат есть. В начале 1990-х в русскоязычных школах не преподавали казахский вообще, а сейчас его учат. Сеть казахских школ постоянно растёт, в вузах и колледжах становится всё больше программ на казахском. Даже если прогресс кажется медленным, он идёт. Ранее отмечал, что школу на казахском языке оканчивал в 1983 году, в посёлке Тимофеевка Семиозёрного района (Ныне Аулиекольского), когда приехал в г.Кустанай ни одного учебного заведения на казахском языке обучения не было (ВУЗ, техникумы), сейчас есть. Учился в индустриально - педагогическом техникуме, благо в период учёбы из предметников всегда помогали покойный Анатолий Ефимович Цхай, Тамара Прокопьевна, Николай Иванович, Елфат Сабитович, тренер Николай Михайлович и многие другие. Елфат Сабитовича встретил зимой, узнал меня, сказал, что прогулки для здоровья совершает, человеку 86 лет. Но были преподаватели которые палки в колёса ставили. Один мне говорит, я же дачник: купи мне набор садовода, тогда хорошую оценку поставлю. Пришлось в "Берёзке" (Хозяйственный магазин) приобрести, думал 5 в кармане, не тут-то было, 4 поставил, на том спасибо. Последнего товарища лет пять тому назад на пробежке встретил, он в почтенном возрасте сидел на остановке общественного транспорта, тоже меня узнал, поговорил с ним чуток и дальше побежал.Вы пишете и другие одноязычные граждане, не зависимо от национальностей говорят: Почему я не знаю казахский? Так это не вопрос к казахам, а к вам самим. Если долгое время живёте здесь и до сих пор не нашли времени освоить хотя бы бытовой уровень, то, может, дело не в Минкульте, а в вашей мотивации и личной позиции? Не учите, никто и не заставляет, зачем перекладывать вину на государство, при этом отмечается полное отрицание личной ответственности. Поверьте, знание двух, трёх языков, молодёжи не помешает, а вот незнание будет ограничивать.